烏干達219囚搶軍火後越獄 逃犯疑染新冠

東非國家烏干達16日驚傳219名囚犯集體越獄，出逃前闖入監獄軍械庫取走15支AK-47步槍與彈藥，其中有2名囚犯和1名軍人在駁火時喪生；脫逃囚犯潛入東北部偏遠山區躲藏，疑似有人感染新冠肺炎。

半島電視台（Al Jazeera）報導，事件發生在摩羅托（Moroto）地區的監獄，軍方發言人拜克瓦索（Flavia Byekwaso）表示，囚犯壓制值班典獄長後大規模逃亡，有2名囚犯在追捕中死亡，另外2人被逮捕，「越獄囚犯包括謀殺者、強盜與性侵犯。」

自從3月新冠肺炎爆發以來，這已是烏干達監獄第3次爆發囚犯越獄逃亡事件。囚犯擔心擁擠的監獄會增加感染風險。另據當地媒體報導，越獄逃犯中有50多人疑似感染了新冠病毒。

據報導，越獄者脫下醒目的黃色囚服，躲入人煙稀少的摩羅托山脈（Mount Moroto）山腳下，山區入夜後一片漆黑，軍方搜捕行動更加困難。