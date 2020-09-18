25週倒退25年，比爾蓋茲基金會警告疫情的三大衝擊！

長期致力於全球醫療保健、教育，以及脫貧等議題的比爾和梅琳達．蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），每年會定期推出《守門員報告》，旨在追蹤聯合國全球可持續發展目標（SDG）多項指標的實現進度。

近期，發布《2020年守門員報告》則發現，在過去幾年，世界在營養不良的減少，兒童死亡的減少，識字率的提高等目標，都有明顯改善。但今年，在疫情的影響下，多數情況皆大幅衰退。

新冠肺炎的蔓延，最直接衝擊各國的醫療體系，隨後也間接影響各國的經濟、糧食、居住以及教育等，而以下整理該報告提及的重要衝擊。

衝擊一》貧國公衛體系衰退：25週以來竟倒退25年！

新冠疫情不僅使非洲等國人民嚴重感染，甚至死亡，然而原先脆弱的公衛體系，難以負荷不斷攀升的病例，因此使疫苗接種中斷，則造成人民感染瘧疾的風險提升、麻疹等疾病更容易傳播，間接導致非洲等國的死亡人數將大幅增加。

健康指標與評估研究所（IHME）以疫苗接種率來看，其為衡量衛生系統運作情況的良好替代指標，發現在1970年代，僅有5％全球兒童接種疫苗。但到2019年，他們達到了80％以上，並避免了超過200萬人死亡，然而今年因為疫情的影響，2020年的疫苗接種率已倒退回1990年代的水平。

換句話說，許多低收入國家已經在大約25週的時間裡，倒退了25年，而更嚴峻的問題是，這些國家能在多快的時間內復原，並再次取得進展。

國際貨幣基金（International Monetary Fund，IMF）預測，即使全球各國已經花費18兆美元來刺激世界各地的經濟，而到2021年底，全球經濟也將損失12兆美元，甚至更多。

以全球的國內生產總值（GDP）損失來看，今年是自第二次世界大戰結束以來，最嚴重的衰退，經濟損失更是2008年金融海嘯的兩倍，而上一次這麼多國家陷入經濟衰退是在1870年。

IMF預測2020年COVID-19經濟危機，造成GDP下滑的嚴重程度。圖／IMF預測2020年COVID-19經濟危機，造成GDP下滑的嚴重程度。

衝擊三》全球極端貧困率增加7%，中斷過去20年的進步！

今年，在短短幾個月內極端貧困率，就增加了7％，結束了連續20年的進步，並使全球近3700萬人處於極端貧困線（日均生活費1.90美元）之下，甚至更衝擊中低等收入國家的婦女。

主要因為她們多在非正規的部門工作，能受到政府支持的機會少，以非洲為例，在疫情爆發的第一個月，非正式工人的收入便下降了80％以上。

今年極端貧困率成長7.1%，以日均生活費1.90美元為基準（極端貧困的國際基準），結束過去20年來的進步。圖／今年極端貧困率成長7.1%，以日均生活費1.90美元為基準（極端貧困的國際基準），結束過去20年來的進步。

同時，在美國境內，疫情也大幅影響非裔及拉丁裔等族群，不論是感染、死於新冠肺炎者，或是遭受的經濟後果，都比白人高得多。而根據美國人口普查局（US Census Bureau）的調查，有23％的美國白人表示，他們不認為自己能夠負擔8月份的房租，然而有46％非裔、拉丁裔美國人中，則認為自己無法負擔，是美國白人的整整兩倍！

關鍵呼籲》疫苗若按各國人口比例分配，可避免61%的死亡！

疫苗的研發，是各國有效緩解疫情的重點工作，然而《2020年守門員報告》在最後，以美國波士頓東北大學（Northeastern University）生物與社會技術系統建模實驗室（MOBS LAB），過去經常致力於流感傳播的模型建構。

研究人員假設兩種情況。在第一種情況下，大約有50個高收入國家獲得了前30億劑的20億劑；第二種情況，30億劑疫苗按照各國人口比例分配給所有國家。

換句話說，如果疫苗按人口比例分配給所有國家，則可以避免61％的死亡，但若疫苗優先給高收入國家，死亡人數將僅減少33％。

各國需要以更宏觀的視角，與他國更共同合作及努力，合理分配冠狀病毒的疫苗，否則只要病毒在其他國家中存在，疫情就難以結束，而全球醫療與經濟等難以復甦。

（作者／何晨瑋 本文出自2020.9.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）