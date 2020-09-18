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密州最年輕死亡案例 2月大嬰兒染疫亡

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合17日電
家長擔心兒童感染新冠，圖為一名男童正接受病毒檢測。路透
家長擔心兒童感染新冠，圖為一名男童正接受病毒檢測。路透

密西根州16日傳出一名兩個月大的嬰兒感染新冠病毒後不幸死亡，成為當地新冠肺炎最年輕的病逝者；密州衛生廳(MDHHS)首席醫療官哈爾頓(Joneigh Khaldun)特別強調：「孩子們對新冠病毒並不能免疫。」

該名染疫病逝的兒童的性別、住處、是否曾接受醫院治療流程，以及有無其他先天性疾病等訊息，官方皆未透露。

密州衛生廳發言人威頓(Bob Wheaton)說：「這名兒童是本地最年輕染疫病逝的患者，也提醒我們兒童並沒有對新冠肺炎免疫；基於病患和家人的隱私，我們不便透露更多訊息。」

除此之外，來自底特律的五歲女童史凱拉‧赫伯特(Skylar Herbert)於今年4月同樣病逝於新冠肺炎，雖然威頓至今仍不願透露當地有多少兒童死於疫情，但他表示：「我們仍然感到慶幸，目前一歲以下的死亡案例只有一人。」

根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的數據，自3月以來密州確診人數已累積至超過12萬5742人，死亡人數多達6943人，其中2228人為0歲至9歲的兒童，另外9689人則是10歲至19歲的兒童。

雖然兒童染疫不如年長者那麼容易成為重症病患，死亡率也不如年長者高，但哈爾頓也提醒，民眾應提防兒童染疫後出現的多系統炎症綜合症(MIS-C)，該病症容易使多重器官發炎，最嚴重恐怕導致器官衰竭。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，若兒童的心臟或肺出現MIS-C的病症則風險會相對提高，有些兒童可能需要轉入加護病房，或是接受呼吸器的治療，最嚴重還可能動用體外生命支持系統、也是俗稱的葉克膜(ECMO)。

哈爾頓表示，目前國內已有近800名兒童罹患MIS-C，超過20名兒童來自密西根州；而全國已有六名兒童死亡，家長們應多家提防。

新冠肺炎 COVID-19

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