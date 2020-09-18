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中國COVID-19疫苗 巴西三期試驗年底或有結果

中央社 / 香港18日電

陸媒報導，中國一種預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的疫苗正在巴西進行三期臨床試驗，目前看來「非常安全」，巴方期望「今年年底前得到最終的答案」。

澎湃新聞網18日報導，北京科興中維生物技術有限公司與巴西布坦坦研究所（Instituto Butantan）早前達成協議，就科興生物的COVID-19滅活疫苗（CoronaVac）展開三期臨床研究。

7月21日起，這項試驗在巴西5個州展開，約有9000名志願者參加。同時，科興公司在中國建立疫苗生產工廠，準備在試驗成功後馬上生產疫苗並投入使用。

據報導，布坦坦研究所臨床研究醫學主任帕拉修斯（Ricardo Palacios）說，他們主要在醫療專業人員中進行試驗，目前這種疫苗看來「非常安全」。

他說，和其他正在進行三期測試的疫苗比較，科興疫苗有非常低的不良反應事件發生率，這是它的主要特點之一；他們接到的不良反應報告很少，而一些類似疼痛的反應是正常的。

帕拉修斯說，如果未來他們要向不同的人群，比如老年人或有基礎疾病的人注射，安全性將是疫苗的關鍵。到目前為止，他們沒有看到顯示科興疫苗有問題的訊號，「我們非常希望能夠在今年年底前得到最終的答案」。

據報導，巴西聖保羅州長曾說，最早可在12月向巴西人提供「緊急使用」疫苗。帕拉修斯對此說，「是的，我們正在推進這一目標」。

截至9月18日，全球COVID-19確診病例突破3000萬大關，死亡人數逼近100萬人。巴西是疫情嚴重國家之一，確診人數僅次於美國和印度。

報導指出，目前在全球進行最後三期臨床試驗的近10種候選疫苗中，中國占了4種。

新冠肺炎 COVID-19

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