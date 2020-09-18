巴林王儲帶頭 接種中國製疫苗第三期試驗

繼阿聯酋之後，中國新冠疫苗在阿拉伯國家巴林又傳來新消息。巴林王儲16日以志願者身分參與到中國新冠滅活疫苗的第三期臨床試驗，帶頭接種了新冠疫苗。

觀察者網據巴林「海灣每日新聞」報導，本次在巴林進行第三期試驗的疫苗同先前阿聯酋緊急批准使用給一線醫務人員的疫苗一樣，是由中國國藥集團研製的新冠滅活疫苗。阿聯酋方面初步試驗結果顯示，該疫苗可以產生抗體，且沒有嚴重的副作用。

巴林王國王儲兼第一副總理薩勒曼·本·哈馬德·阿勒哈利法（Salman bin Hamad AL-Khalifa）在聲明中表示：「今天，我很榮幸與志願者們站在一起，他們每個人都決心盡其所能，不單是為了保護巴林，也是為了全人類。這場全球危機需要全世界共同應對。而巴林可以自豪地表示，我們已經承擔了屬於自己的責任。」

王儲還特意戴了黃色口罩，上面印著「我們齊心協力」（We race as one）。

除了王儲，巴林最高衛生委員會主席穆罕默德親王、內政大臣阿勒哈利法中將、衛生大臣法耶卡、水電大臣、北方省省長、王儲辦公室新聞顧問、哈馬德國王大學醫院院長、勞動和市場監督管理局局長、薩勒馬尼亞綜合醫院首席醫生和內政部安全保衛司司長等一批政府高級官員及資深人士近日均作為志願者參加了中國疫苗的Ⅲ期臨床試驗並接種疫苗。

另據阿聯酋「國家報」報導，巴林王國的中國疫苗第三期臨床試驗開始於約三周前，至少有6000名志願者報名參加。該疫苗在中國已完成了一期及二期臨床試驗，在28天內接種兩劑後，100%的志願者產生了抗體，沒有嚴重的不良反應。

今年9月14日，阿聯酋宣布該國已緊急批准使用這批新冠疫苗，接種對像是面臨最大感染風險的一線醫務人員。阿方初步試驗結果顯示，該疫苗可以產生抗體，且沒有嚴重的副作用。

巴林本國的疫情則不容樂觀，公開數據顯示，巴林疫情出現反彈，9月16日新增確診病例841例，創下歷史高位。目前，巴林累計確診62484例，累計死亡216例，累計治癒55444例。