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港疫情趨緩 政府放寬各場所經營

中央社 / 香港15日電
香港今天新增4宗新冠肺炎確診案，全部為海外輸入，這是7月初以來香港首次出現本地零確診個案。 法新社
香港今天新增4宗新冠肺炎確診案，全部為海外輸入，這是7月初以來香港首次出現本地零確診個案。 法新社

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫情趨緩，港府今天宣布放寬所有場所的營運，包括迪士尼樂園和海洋公園重開。

行政長官林鄭月娥下午率領各官員出席記者會，公布相關放寬措施和新一輪資助僱主僱員計畫。

食物及衛生局局長陳肇始在記者會上說，自18日起，酒吧、酒館、浴室、夜店、卡拉OK及主題公園包括迪士尼樂園和海洋公園，全部可以重開經營。

今年7月初，本地爆發第三波新冠肺炎疫情，較之前兩次更加嚴峻，當局為此幾乎禁止一切場所營運，包括餐館、電影院、卡拉OK和主題公園等。

大概兩週前，政府首先放寬餐館、電影院等經營限制，但仍然勒令卡拉OK、酒吧和主題公園等關閉。

在新一輪放寬措施中，餐館的經營時間由現時晚上10時延長至午夜。

儘管政府讓各場所重開，但仍然提出一些限制及要求，比如餐館每桌不能超過4人，以及進餐前必須戴口罩等。

此外，政府維持公眾場所最多4人聚集的限制。

港府在放寬各場所恢復經營之餘，也宣布第三輪資助僱主僱員的防疫抗疫援助計畫，包括撥款資助員工每月薪酬，以達到「保就業」的目的。

新一輪資助涉及港幣240億元（約新台幣904億元），前兩輪政府已動用了2800億元提供類似資助，相當於本地生產毛額（GDP）的10%，估計可緩衝經濟下滑5個百分點。

另外，香港今天新增4宗新冠肺炎確診案，全部為海外輸入，這是7月初以來香港首次出現本地零確診個案。

新冠肺炎 COVID-19

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