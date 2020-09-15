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疫情嚴峻內閣難產 比利時4000醫護上街示威

世界日報 / 編譯中心／綜合14日電
比利時約4000名醫護人員13日在首都布魯塞爾示威，呼籲政府增加醫療支出。（美聯社）
比利時約4000名醫護人員13日在首都布魯塞爾示威，呼籲政府增加醫療支出。（美聯社）

根據各國官方數據顯示，截至14日，全球至少2906萬1830人確診新冠肺炎、92萬4968人不治。歐洲目前死亡病例數維持穩定，但新增病例數卻激增，各地醫療體系瀕臨崩潰，比利時有約4000名醫護13日在首都布魯塞爾示威，呼籲政府增加醫療支出。

WHO：歐洲疫情10、11月恐更艱難

世界衛生組織（WHO）歐洲區主任克魯格表示，歐洲單日新增死亡病例可能在10月和11月攀升，引發各界憂心。

路透報導，比利時已有9萬3455例確診、9925人死於疫情。但比利時各黨派在全國大選結束1年多至今，仍無法組成穩定運作的內閣，逼得醫護人員戴口罩、手持「關心醫護人員」等標語走上街頭，呼籲政治人物增加醫護工資並資助醫療體系，包括提供足夠的篩檢量能。

菲單日死亡創新高 放寬限制惹議

在亞洲，為降低疫情對大眾運輸駕駛的經濟衝擊，菲律賓14日起放寬大眾運輸乘客的社交距離限制。不過，菲國14日通報新增4699例確診、259人病逝，創下單日通報死亡人數新高，醫師團體認為放寬限制為時過早。

印度添9萬例 開議會前篩出17議員確診

印度今天通報新增9萬2071例確診，病例總數達到485萬人。全球人口第2多的印度目前染疫人數僅次於美國，不過每天新增病例從8月中就超越美國。在印度疫情持續攀升及一些國會議員反對下，國會下院14日仍然開議，但開議前強制對議員進行檢測，結果有17名國會議員感染新冠肺炎，其中12人是執政黨議員。

NHK等日媒報導，日本宮內廳14日表示一名職員確診，這是宮內廳首例。宮內廳表示，這名職員並未與日皇、皇后及其他皇室人士有所接觸，目前也沒有其他職員出現疑似感染症狀。

紐擬21日解禁澳封鎖州界掀爭論

在大洋洲，紐西蘭總理阿爾登14日表示，境內第2波新冠肺炎疫情趨緩，若情況持續穩定，全國大都將於21日解除限制措施，但重災區第一大城奧克蘭除外。

而澳洲自疫情3月大爆發以來，當局即禁止民眾在各州間穿梭來往。疫情仍未退燒，封閉州界措施引爆激烈爭議，總理莫里森談起受影響家庭時潸然淚下，也憂心國家分裂。除對立領袖間激烈互控，也有政界人士警告將出現分離主張。

全球疫情表
全球疫情表

新冠肺炎 COVID-19

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