港14天普檢178萬人 揪出32例隱形患者

香港「普及社區檢測計畫」經兩度加時，14日是最後一天，累計完成檢測178萬餘人，超過香港人口2成，篩出32例隱形個案。未來將繼續高危人群和特定群組的檢測。

香港「普及社區檢測計畫」9月1日開始實施，所有沒有病徵並持有效香港居民身分證的市民，可免費接受一次冠狀病毒檢測服務。港府說目標是盡早識別受感染人士，尤其是沒病徵而帶病毒的「隱形患者」。計畫實施後，港府兩度加時共7天，到14日截止。北京當局共派出570人赴港，實施檢測和化驗。

2成人參加普篩 港府：達標

負責統籌檢測計畫的港府公務員事務局局長聶德權說，參與檢測的人口比例已超過兩成，達到計畫的目標。當局日後會擴大高危和特定群組組別的檢測工作。聶德權還指責香港社會上出現不實訊息，市民因而擔心檢測，形容計畫「出世的環境很惡劣」。

新增12宗本土個案

在檢測計畫的最後一天，香港新增14宗新冠肺炎確診個案，12宗是本地個案，其中3宗是源頭不明；另有2宗移入個案，來自印度和菲律賓的外傭。

港府專家顧問許樹昌表示，參與檢測計畫的人數不少，能夠找出隱型患者，並非無價值。香港大學內科學系臨床教授孔繁毅推算，香港社區仍有40至50名隱形患者，相信還要多4至6星期，才能夠「零確診」。

香港新聞組／香港15日電

為期兩周的普及社區檢測計畫（全民檢測）昨日結束，明報報導，港府發言人表示，累計137.6萬人次預約全民檢測，當中12.3萬人次沒出席，缺席率8.9%；另共53萬人次直接到場採樣；重複檢測約有1.7萬人，接近1%。目前尚有6.4萬個樣本未化驗。

據明報統計，32宗新症中，20人感染源頭不明；19人有病徵，於病發前兩天至病發後14天到檢測中心採樣，其中兩人在病發當日採樣。只有5名有病徵者曾看醫生。截至昨早9時，已有11人出院。