緬甸偷渡客確診 雲南緊急管制城區全員普篩

中國雲南省14日公布2例2019冠狀病毒疾病確診，患者為3日自緬甸攜子偷渡入雲南的32歲楊姓女子與1名保母。目前雲南瑞麗市已封閉城區，並展開市區全員核酸檢測。

人民日報報導，雲南省衛生健康委14日發布瑞麗市2例境外移入2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎，COVID-19）確診病例。病患為32歲楊姓女子，緬甸籍，常住緬甸曼德勒省曼德勒市；另一名病患為與楊姓女子同行的保母。

通報稱，9月3日，楊女攜3個孩子及2個保姆自緬甸偷渡入境，於下午到達並暫住其姐家。9月13日，根據患者流行病學史、核酸檢測結果及臨床診療資料，診斷楊女及其保姆依女為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病）確診病例，為緬甸移入病例。

楊女在雲南期間、出入過菜場、賣場、健身房、公園、餐廳，且多次搭乘網約車，當地因此緊急管制市區一週，並準備對全市區民眾施行普篩。

瑞麗市人民政府網站今天發布「關於開展全員新冠肺炎核酸檢測的通知」，從15日8時30分開始，對瑞麗城區全員展開核酸檢測，費用由政府承擔。

9月14日22時以後，無特殊情況不得進出瑞麗市城區，時間暫定一週，全市城區人員居家隔離。堅決嚴厲打擊偷渡者。

報導說，目前，對偷渡的楊女等人，公安機關將依法追究刑事責任，對組織、協助、容留偷渡者的人員依法嚴懲。

此外，中國國家衛生健康委員會今天通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團14日共新增確診8例，都是境外移入。分別為廣東4例，上海1例，浙江1例，四川1例，雲南1例。

據雲南省衛健委公布，雲南14日新增病例為9日印尼班機上的無症狀者轉確診，暫時與緬甸偷渡病例無關。

14日中國大陸境外移入現有確診病例142例，現有疑似病例2例。累計確診病例2653例，累計治愈出院病例2511例，無死亡病例。

沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者，14日中國大陸新增9例，都為境外移入。當日轉為確診病例2例，當日解除醫學觀察24例，尚在醫學觀察的無症狀感染者361例，其360例為境外移入。

截至9月14日24時，中國大陸現有確診病例142例，累計治癒出院病例8萬426例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5202例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者82萬3459人，尚在醫學觀察的密切接觸者6513人。

此外，香港特別行政區累計確診4971例（出院4635例，死亡101例），澳門特別行政區累計確診46例，皆已治癒出院。