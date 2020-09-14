快訊

北榮人道救援成功 疫情下越南女主播來台捐肝救女

教育界老鼠會！代理教師被仲介剝削 拉下線有介紹費

疫苗受試者抗體峰值穩定 中國專家稱抗疫現曙光

中央社 / 台北14日電

就在許多國家的2019冠狀病毒疾病疫情仍然嚴峻之際，中國專家張文宏研判全球抗疫曙光已現，原因包括自然感染與疫苗注射者的抗體水準在4至6個月後仍然穩定，並未下降。

綜合星島日報、明報等港媒今天報導，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨天發表題為「全球抗疫曙光乍現」的微博文章表示，曙光已現的證據之一是全球逐漸達成共識，其中最大的好消息是聯合國大會通過了相關決議，展開國際合作。

其次是自然感染與疫苗注射後的抗體水平在4到6個月後仍不衰減。張文宏表示，據公布，施打中國生物所研製滅活疫苗的「180名先鋒隊」，從注射疫苗至今已經5、6個月的時間，「他們不斷抽血監測抗體數值，抗體峰值始終處於穩定期，沒有下降」。

此外，「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）近日發表文章說，冰島的大型2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）病毒血清學篩查顯示，91.1%的康復者血清抗體陽性持續4個月維持在較高水平。

他表示，這些研究數據顯示，2019冠狀病毒是來自於自然界的病毒，所誘發的抗體反應與其他冠狀病毒有較大相似性，未能逃避人體與生俱來的自我免疫反應與免疫保護。

張文宏分析，「如果推測抗體保護乃至於免疫記憶因素，將來疫苗的保護時間可能會在一年以上。這為全球通過防疫措施的協同最終控制疫情提供寶貴時間窗口」。

他還提到，疫情控制較好的地區病亡率都已明顯下降。全球的2019冠狀病毒疾病病死率降至1%以下時，世界將逐漸全面開放。

另據陸媒中新網，中國疾控中心主任高福日前在深圳表示，世界多國都在緊鑼密鼓研發疫苗，中國的數支疫苗研發也取得非常積極的進展，而在當前中國國內疫情已獲有效控制的情況下，還不到大規模接種的階段。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新冠疫苗 大陸專家建議分批接種

輝瑞CEO：疫苗是否有效 10月底見分曉

全球最大疫苗製造商：2024年前新冠疫苗不夠用！

預防新冠不用打針？港大鼻噴式疫苗啟動試驗

相關新聞

印尼抗疫損失近200名醫護人員 全球第4高

印尼新冠肺炎疫情延燒，根據統計，印尼抗疫至今已損失115名醫生、70名護士以及9名牙醫。印尼醫護致死率是亞洲國家最高，也...

無視預警致疫情擴散 全球防疫組織批世界領袖：集體無能

一份針對國際疫情準備狀況的報告指出，政治領袖們未留心示警，也沒針對傳染病疫情做出準備，導致原本只是「全球有風險」的狀況，...

日本宮內廳現首例新冠肺炎確診者 未接觸天皇夫婦

NHK等日本媒體報導，日本宮內廳今日發表，一名職員確診罹患新冠肺炎，這是宮內廳首例。宮內廳表示，這名職員並未與日皇、皇后...

新冠感染數上升 以色列再度「停擺」

本周五（9月18日）起，以色列全境實施嚴格新冠限制措施。該國總理內塔尼亞胡昨晚在一次對全國電視講話中宣布了這一決定。他指出，醫院負責人們已「舉起紅旗」。他說，政府的目標是，遏制染疫人數的上升。以色列曾於3月中旬首次「停擺」。

WHO：歐洲疫情10、11月恐更艱難 死亡病例料攀升

世界衛生組織（WHO）歐洲區主任克魯格今天表示，歐洲地區今年10月和11月料將看到2019冠狀病毒疾病（COVID-19...

新冠疫苗 大陸專家建議分批接種

中國科學院院士、中國疾控中心主任高福12日在深圳表示，在當前中國疫情得到有效控制的情況下，現有的疫苗還沒有到普通人大規模接種的階段，建議分批進行。

浙江待修外籍船 7菲律賓船員確診

在浙江省舟山市岱山縣海域待修的塞浦路斯籍輪船「阿西諾伊」上，9日發現七名菲律賓籍船員新冠病毒檢測呈現陽性。當局昨日已將該七名船員隔離轉送至岱山縣定點醫院接受醫學觀察，並對境內唯一的一名密切接觸者實施隔離觀察並採樣送檢，經血清抗體及核酸檢測，結果均為陰性，目前仍在繼續隔離觀察中。

香港社區檢測找出26例確診 阻160人感染

為期14日的香港「普及社區檢測計劃」將於14日晚間結束，截至13日晚間已有171.9萬人接受採樣，累計找出26例新增確診...

輝瑞CEO：疫苗是否有效 10月底見分曉

全美新冠肺炎疫苗研發團隊之一的輝瑞藥廠(Pfizer)執行長伯拉(Albert Bourla)13日公開表示，該公司候選疫苗有望在10月底前揭曉是否有效。

全球最大疫苗製造商：2024年前新冠疫苗不夠用！

金融時報報導，全球最大疫苗製造商印度血清研究所（Serum Institute of India）執行長Adar Poo...

開學後大爆發 大學成病毒傳播新熱點

隨著大學秋季開學，大專院校新冠病毒染疫病例很快從涓滴變成溪流，現在幾乎像洪水般爆發。各校呈報新案例每天數十起甚至數百起。調查發現，過去一周全美各大學感染案例有3萬6000多起；疫情至今，校園感染總人數達8萬8000例。

預防新冠不用打針？港大鼻噴式疫苗啟動試驗

香港大學醫學院日前宣布，與大陸合作研發的鼻噴式新冠疫苗，已獲大陸國家藥品監督管理局批准臨床實驗，可與其它肌肉注射型的疫苗...

熱門新聞

批丁允恭惹陳菊？鍾沛君加碼爆：誰熊本賑災大肆慶生？

孫大千批蘇貞昌：看到藍軍就開槍 看到綠軍就裝睡

監委質疑護短 陳菊動怒：非我提拔丁允恭

熱議題／汰舊首納7期燃油機車 補助亂套 減碳倒退嚕

陳菊被爆當年出訪吃蛋糕慶生 愛將發文回應又刪文

國民黨提反美豬公投 綠委許智傑：若連署通過 我也贊成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。