疫苗受試者抗體峰值穩定 中國專家稱抗疫現曙光

就在許多國家的2019冠狀病毒疾病疫情仍然嚴峻之際，中國專家張文宏研判全球抗疫曙光已現，原因包括自然感染與疫苗注射者的抗體水準在4至6個月後仍然穩定，並未下降。

綜合星島日報、明報等港媒今天報導，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨天發表題為「全球抗疫曙光乍現」的微博文章表示，曙光已現的證據之一是全球逐漸達成共識，其中最大的好消息是聯合國大會通過了相關決議，展開國際合作。

其次是自然感染與疫苗注射後的抗體水平在4到6個月後仍不衰減。張文宏表示，據公布，施打中國生物所研製滅活疫苗的「180名先鋒隊」，從注射疫苗至今已經5、6個月的時間，「他們不斷抽血監測抗體數值，抗體峰值始終處於穩定期，沒有下降」。

此外，「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）近日發表文章說，冰島的大型2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病毒血清學篩查顯示，91.1%的康復者血清抗體陽性持續4個月維持在較高水平。

他表示，這些研究數據顯示，2019冠狀病毒是來自於自然界的病毒，所誘發的抗體反應與其他冠狀病毒有較大相似性，未能逃避人體與生俱來的自我免疫反應與免疫保護。

張文宏分析，「如果推測抗體保護乃至於免疫記憶因素，將來疫苗的保護時間可能會在一年以上。這為全球通過防疫措施的協同最終控制疫情提供寶貴時間窗口」。

他還提到，疫情控制較好的地區病亡率都已明顯下降。全球的2019冠狀病毒疾病病死率降至1%以下時，世界將逐漸全面開放。

另據陸媒中新網，中國疾控中心主任高福日前在深圳表示，世界多國都在緊鑼密鼓研發疫苗，中國的數支疫苗研發也取得非常積極的進展，而在當前中國國內疫情已獲有效控制的情況下，還不到大規模接種的階段。