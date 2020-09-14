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新冠感染數上升 以色列再度「停擺」

德國之聲 / 德國之聲

本周五（9月18日）起，以色列全境實施嚴格新冠限制措施。該國總理內塔尼亞胡昨晚在一次對全國電視講話中宣布了這一決定。他指出，醫院負責人們已「舉起紅旗」。他說，政府的目標是，遏制染疫人數的上升。以色列曾於3月中旬首次「停擺」。

為阻止新冠病毒（SARS-CoV-2）繼續傳播，以色列境內d的學校、幼兒園、旅館、消閒設施和場所、餐館及購物中心均將關閉3星期。不過，超市和藥店被允許繼續營業，公共服務行業也將有限度繼續工作。

根據停擺規定，自本周五起，除非有重要理由，居民們只能在離住家不超過500米的範圍內活動；在戶外，集中人數不得超過20人，在室內，不得超過10人。此外，去猶太教堂和其它教堂的人數將受到嚴格限制，甚或完全不得入內。

鑑於秋季三大猶太宗教節日將至，內塔尼亞胡總理說，他深知，新一輪限制意味著「要求我們付出高昂代價。今年的節期不會是我們所習慣的那種樣子，我們肯定無法在大家庭裡慶祝。」

一部長辭職

前衛生部長、現任建築與住房部長利茨曼（Jakov Litzman）宣布辭職，以示抗議。利茲曼所領導的極端正統派政黨--聯合托拉猶太教黨是內塔尼亞胡的一個重要執政伙伴。

以色列目前是全球染疫比例最高的國家之一。根據官方統計數字，自新冠疫情爆發以來，該國已有超過15萬人檢測呈陽性，新冠死亡人數升至1100以上。

凝煉/（德新社、路透社）

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新冠肺炎 COVID-19

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