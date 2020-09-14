浙江待修外籍船 7菲律賓船員確診

在浙江省舟山市岱山縣海域待修的塞浦路斯籍輪船「阿西諾伊」上，9日發現七名菲律賓籍船員新冠病毒檢測呈現陽性。當局昨日已將該七名船員隔離轉送至岱山縣定點醫院接受醫學觀察，並對境內唯一的一名密切接觸者實施隔離觀察並採樣送檢，經血清抗體及核酸檢測，結果均為陰性，目前仍在繼續隔離觀察中。

中新社報導，浙江相關部門應船代公司請求，按國際人道主義援助臨時入境，並對該船船員等進行新冠病毒核酸檢測，結果發現七名菲律賓籍船員呈現陽性，已隔離轉送至岱山縣定點醫院，而該輪在指定錨地海域進行隔離。

相關部門並立即啟動應急處置預案，並對境內唯一的一名密切接觸者引水員實施隔離觀察並採樣送檢，經血清抗體及核酸檢測，結果均為陰性，目前仍在繼續隔離觀察中。