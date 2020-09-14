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新冠疫苗 大陸專家建議分批接種

世界日報 / 中國新聞組／北京14日電
大陸專家表示現有的疫苗還沒有到普通人大規模接種的階段，建議分批進行。 新華社
大陸專家表示現有的疫苗還沒有到普通人大規模接種的階段，建議分批進行。 新華社

中國科學院院士、中國疾控中心主任高福12日在深圳表示，在當前中國疫情得到有效控制的情況下，現有的疫苗還沒有到普通人大規模接種的階段，建議分批進行。

高福舉例，如需要前往疫情高風險的海外地區工作的人群，從事與疫情相關的醫務防疫工作人員等特殊人群，應該第一波建議接種；此外，從事餐飲、安保、清潔等保障社會基本運轉的人員；接著是政府公務員等提供社會公共服務以及學校等人員密集區域的工作人員，可視情形看需要分階段接種。

大公報報導，在個人防控方面，口罩、距離和衛生被高福稱為「三大件」。首先就是疫情期間個人要佩戴口罩，保持適當的社交距離，及時進行個人衛生清潔。「做好這三件事，就是個人應對疫情防控最有效的手段。」

另據澎湃新聞報導，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏表示，世界疫情看似無邊蔓延，峰值至今未至，其實曙光已現。他指出，最大的好消息還是來自於聯合國，聯合國大會通過新冠疫情決議，展開國際合作，是全世界有效應對新冠疫情等全球危機的唯一途徑。

張文宏並指，自然感染與疫苗注射後的抗體水平在四至六個月後仍不衰減。他提出兩項證據，一，中國生物的滅活疫苗公布最早「以身試藥的180名先鋒隊」，最早打疫苗到現在已經五、六個月的時間了，抗體峰值始終處於穩定期，沒有下降。

二，新英格蘭醫學雜誌（NEJM）近日發表一篇重磅文章，研究報導冰島的全國範圍大型新冠病毒血清學篩查，顯示91.1%的感染康復者血清抗體陽性，且持續四個月維持在較高水平。這些數據顯示新冠病毒仍然是來自自然界的一個自然病毒，其誘發的抗體反應與其他冠狀病毒仍顯示較大的相似性，未能逃避人體與生俱來的自我免疫反應與免疫保護。

張文宏說，如果推測抗體保護乃至於免疫記憶因素，將來疫苗的保護時間可能會在一年以上。這就給予全球性防疫提供寶貴的時間窗口。張文宏指出，疫苗問世後可大幅度降低經濟落後國家與地區因疫情引起的醫療問題，老年人等高危人群通過疫苗接種可獲得保護，全球因新冠病毒感染的病死率將降至百分之一以下，此時世界將會逐漸全面開放。

新冠肺炎 COVID-19

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