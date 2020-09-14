開學後大爆發 大學成病毒傳播新熱點

全美大學開課不久，就傳出多所大學新冠病毒傳播速度驚人，證實大學校園成為新的疫情熱點。圖為本月1日密蘇里州哥倫比亞市的密大附近的公寓裡，許多大學生聚眾派對。(美聯社)

隨著大學秋季開學，大專院校新冠病毒染疫病例很快從涓滴變成溪流，現在幾乎像洪水般爆發。各校呈報新案例每天數十起甚至數百起。調查發現，過去一周全美各大學感染案例有3萬6000多起；疫情至今，校園感染總人數達8萬8000例。

截至13日，全美新冠肺炎累計確診至少651萬7326例、死亡逾19萬4036人。公衛專家說，大學院校感染數字上升，凸顯疫情新現實：大學校園已加入今年稍早的醫院、療養院和肉類包裝廠，成為病毒傳播熱點。

「紐約時報」針對1600家高等教育機構調查指出，感染案例大幅增加，部分原因是越來越多學校開始呈報新增檢測的結果；但校園感染傳播範圍很廣，各州各校不分類型和規模，均呈現類似現象。

紐時並調查203個學生人口占總人口10%以上的「大學城」郡縣，結果發現約一半大學城在8月學生返校後，經歷疫情最糟的幾周，其中一半大學城正處於疫情高峰。哈佛大學陳公共衛生學院流行病學副教授漢納格(William Hanage)表示，這種情況「完全可以預見」。

新冠病毒3月威脅全美後，各大學基於安全疏散所有學生。各校因學費收入和房租損失陷入財務掙扎之際，大舉投資衛生安全措施，希望至少讓部分學生返回校園、提供當面上課和單人房宿舍。但感染案例爆發，各校必須不斷因應現實、調整課程；原本採取當面上課的學校，被迫把學生送回家。

即使制定最積極因應計畫的學校，也受疫情挑戰。香檳伊利諾大學(UIUC)要求全校4萬名學生每周兩次檢測新冠病毒，但感染案件仍劇增，上周封鎖校園。

加州奇科州大(California State University Chico)8月起感染激增，許多是住在校外的學生。校長蓋爾·哈欽森(Gayle Hutchinson)宣布，校園內只留下100名學生，其餘全數移出，也不再進行任何面對面課程。她說：「也許在接種疫苗之前，一切都得保持虛擬才行。」