輝瑞CEO：疫苗是否有效 10月底見分曉

全美新冠肺炎疫苗研發團隊之一的輝瑞藥廠(Pfizer)執行長伯拉(Albert Bourla)13日公開表示，該公司候選疫苗有望在10月底前揭曉是否有效。

關於民眾能否在年底前接種疫苗的機率仍不明確，但伯拉接受新聞頻道節目「面對全國」(Face the Nation)訪問時說道，輝瑞的研究顯示「有相當高的機率，在10月底前可以知道我們的疫苗到底有沒有效。」

伯拉還說：「我們已經開始進行量產了，而且劑量多達數百劑至數千劑；我們的研究結果看起來很樂觀，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)也同意，諮詢委員會對我們的研發更是信心十足。」

輝瑞藥廠和德國生物科技先驅BioNTech合作研發疫苗，目前已累積3萬名志願者參與第三階段試驗，但伯拉表示他們將擴增志願者名額至4萬4000人，希望能藉此招來更多對新冠肺炎風險較高的患者參加。

伯拉表示：「我們的受測者很多年輕人，目前我們徵求的受測者年齡介於18歲至85歲，但之後我們會徵求16歲的人加入，還有罹患特殊慢性病，例如愛滋病的患者，主要的目的是讓我們的受測者更多元。」

然而，FDA前局長高特里布(Scott Gottlieb)認為，疫苗最快要到2021年才可能被廣泛使用：「大部分的國人恐怕要等到明年的第一季，甚至明年的上半年才能取得疫苗，而且這是在疫苗成功通過試驗的假設上。」

即使疫苗在今年通過試驗，高特里布預測最先接種疫苗的民眾將會是前線醫療人員，以及感染新冠肺炎後有高機率成為重症患者的高風險族群。

輝瑞是唯一參加疫苗研發卻沒有領取政府補助的美國製藥公司，若疫苗研發失敗將對公司財務造成極大的風險，據伯拉的說法這是為了免於受政治角力的影響。