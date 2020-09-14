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逾170萬人接受普篩 港府改口這麼說

世界日報 / 香港新聞組／香港14日電

延長至14日的「普及社區檢測計畫」，踏入最後一日，至昨晚的13天，累計超過171.9萬人接受檢測，找出26宗確診個案。食衛局長陳肇始曾預料約500萬港人會參與，但特首林鄭月娥澄清，500萬是指檢測能力非檢測目標，其後港府官員統一口徑稱沒設檢測目標。不過公務員事務局長聶德權昨「改口風」，稱數字超過170萬、揭逾20宗新症，已達「主要目標」。

明報報導，林鄭月娥於8月初率領高官召開記者會，當時表示根據高風險群組檢測結果，扣除高風險因素，推算全港約1500名隱形患者。港大醫學院於9月初也曾推算，認為如果全港接受測試，會驗出494人對病毒呈陽性，當中可驗出280人具傳染性。然而，截至昨日香港找到26宗新症，遠低於港府的推算，全民檢測陽性率暫為0.00156%。

報導稱，聶德權昨被問到目前約170萬人參與是否滿意，他回應希望市民盡量參與，因此次是自願性質，參與率難達100%，相信目前已達到「主要目標」。他又稱不論最後找到多少個案，港府都大致掌握社區情，如果數字低， 合疫情趨向緩和尾聲的情。

孔繁毅估有50隱形患者

報導引述港大內科學系臨教授孔繁毅昨表示，目前確診個案符合統計學的推算，又稱疫情到尾聲，很多隱形患者已康復，未必找到他們，估計目前全港仍有約40至50名隱形患者。他認為全民檢測有用，若全港人口六、七成參加，以及疫情高峰時做則更有效。

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