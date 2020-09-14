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港新增11宗本土確診 相隔5天再反彈上雙位數

世界日報 / 香港新聞組／香港14日電
新增11「本地」確診　再反彈上雙位數 香港中國通訊社
新增11「本地」確診　再反彈上雙位數 香港中國通訊社

新增11「本地」確診　再反彈上雙位數 香港中國通訊社
新增11「本地」確診　再反彈上雙位數 香港中國通訊社

香港昨新增19宗新冠肺炎確診個案，大公報報導，當中11宗是本土個案，是相隔五天後再反彈上雙位數。

文匯報報導，香港昨日再多19宗新冠肺炎確診個案，其中的11宗本土感染個案中，三宗是透過普檢發現，包括一名52歲男派遞員，他曾與一名女文員在深水聚餐，女文員之後確診，但忘記向衛生署申報曾與該派遞員用膳。猶幸派遞員接受普檢，及時被發現，而他的一名79歲家人也在參加普檢後證實確診，另有一名家人也初步確診。此外，一名41歲女印傭也是透過普檢發現。

據報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情簡報會上表示，昨日新增的19宗確診個案中，有8宗為輸入個案，11宗屬本土感染，當中3宗源頭不明，8宗與之前個案有關聯；另有10多宗初步確診個案。

本土個案中，有兩宗有關聯個案及一宗無源頭個案是透過普檢發現，計畫累計找到26宗確診個案 。其中一名52歲男派遞員昨日確診，他6日與45歲女文員到位於深水福華街55號的萬發海鮮菜館用膳，但女文員確診時，忘記告知衛生署兩人曾經會面，猶幸男派遞員9月10日曾到大埔體育館參與普檢採樣，證實確診。

新增11「本地」確診　再反彈上雙位數 中國新聞社
新增11「本地」確診　再反彈上雙位數 中國新聞社

報導稱，現時每日仍有數宗不明源頭個案，有專家表示，香港最快可能要三、四個星期才可以將個案「清零」。張竹君則對此不作預估，但承認社區尚有一定的隱形傳播鏈，短期內疫情難以「斷尾」。她指出，雖然普及檢測找出的陽性患者比例看似不高，但對於截斷傳播鏈有幫助，並指限聚令等措施可能繼續放寬，不過市民仍須繼續保持社交距離，減少聚集。

新冠肺炎 COVID-19

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