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全球單日病例創新高 生活何時重歸正常？

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）世界衛生組織（WHO）公布，截至周日（13日）的前24小時，全球新冠肺炎單日新增病例破紀錄，增加逾30.79萬宗，累計確診個病例超過2863.79萬宗。

單日新增最多的國家是印度，超過9.43萬例；其次是美國，新增4.55萬例；巴西排第三，新增4.37萬例。

世衛先前通報，上一個單日新增病例最高紀錄發生在9月6日，當天錄得30.68萬例。

據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，目前全球累計確診總數已經突破2,888萬例，病亡人數累計超過92萬例。

輝瑞疫苗有望年底上市

各國疫苗研發與時間競賽，繼英國牛津及阿斯利康制藥（AstraZeneca）公布恢復疫苗第三期臨床試驗後，美國藥廠輝瑞（Pfizer）也表示，該公司與德國生物科技藥廠BioNTech合作研發的新冠疫苗，後期臨床測試關鍵數據可能在10月底前提交美國食品及藥物管理局（FDA）。

輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時透露，集團已開始生產數十萬劑疫苗，一旦獲FDA及顧問委員會批准，可在今年底前上市。美國政府早在7月與輝瑞及BioNTech簽約，斥資19.5億美元購買一億劑疫苗。

然而，疫苗問世不代表疫情結束，不少專家都預料，社交距離措施將持續至明年底。

美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）周六（12日）接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時指出，目前疫情數據「令人擔憂」，即使疫苗有望今年底上市也普及需時，「如果回復到疫情爆發前的正常生活，要一路到2021年，甚至到2021年底」。

李澄欣/楊威廉（綜合報導）

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