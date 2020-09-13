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陸學者：全球首針COVID-19疫苗 3月在武漢施打

中央社 / 台北13日電
圖為中國一個新冠疫苗實驗室。 路透資料照片
圖為中國一個新冠疫苗實驗室。 路透資料照片

陸媒報導，中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長、工程院院士陳薇昨天在一場座談會上透露，3月16日，全球第一針2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗已在武漢施打。

陸媒長江日報報導，陳薇昨天在武漢參加中國「全國政協委員專題視察團視察情況交流座談會」時作上述表示，並稱5月時，全球第一份疫苗人體數據也在武漢發布。

陳薇提到，當時她有點猶豫，因為疫苗也有很多未知因素。但她也表示，在武漢尋找人體實驗的自願者時，預定招募108人，結果2天內有5000多人報名。許多二期自願者是一期自願者的家人。

一同參加座談會的中國呼吸病學與危重症醫學專家、工程院院士王辰則認為，秋冬季節即將來臨，要預防流感跟新冠肺炎疊加。

據陸媒科技日報先前報導，隸屬於於中國國企「中國醫藥集團」的中國生物技術股份有限公司負責人受訪表示，COVID-19疫苗已接種數十萬人次，接種者無不良反應及感染案例。萬名受試者在施打完後，前往高風險國家及地區，截至目前呈現零感染。

據報導，中國生物副總裁張雲濤也表示，COVID-19滅活疫苗一、二期臨床研究已在中國國內展開，且都產生了中和抗體。

據公開資料，中和抗體是一種用於防止細胞被某種抗原或感染源侵害的抗體，其原理是對病毒產生抑制或中和的效果。

張雲濤表示，中國過去礙於一系列的法規和臨床限制，很難出口疫苗，但現在一、二期臨床實驗數據被海外認可，也在海外直接展開三期臨床研究，將來只要等中國審批通過，這些國家作了臨床研究，都可以合法上市。

張雲濤並宣稱，目前COVID-19滅活疫苗在國際上，已有約5億劑意向訂單。

新冠肺炎 COVID-19

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