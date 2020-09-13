紐約市公校22教師確診 教師工會呼籲推遲開學

紐約市公校21日返校開課在即，但全市公校教職工確診新冠肺炎的人數在12日攀升至22人，教師聯合工會(United Federation of Teachers)因此再次敦促市府推遲開學時間，以免造成更大規模的群體感染。

紐約市公校教師將在15日(周二)重返課堂，返校前要接受新冠病毒測試，全市公校教職員工已陸續返校為復課做準備，市新冠病毒檢測與追蹤小組(Test & Trace Corps)隨機測試將於10月1日開始，但不斷增加的確診病例仍引發廣泛擔憂。

教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)12日表示，確診人數攀升至22例，目前紐約陽性率雖然低，但是一周內增加這麼多教師確診人數，令人仍感憤怒和不安。

「我們一直在學校裡，這是我們的學校，不是市政廳也不是市長的學校，在開學前必須能確保所有人的安全。」穆格魯說。

隨著越來越多的教師開始接受測試，陽性病例增加的可能性極大，教師聯合工會要求市府在公校復課前，對所有選擇到校上課的學生、老師和職員進行病毒和抗體檢測，以迅速排查與新冠病毒有接觸的學生及教職員工，否則無法保證公校21日順利重開。

市教育局表示，出現陽性病例是不可避免，但通過迅速識別和隔離病例，把學生及教職工健康放在首位，是防止傳播的主要努力。如果感染率達到3%，那就將改用遠程教學。

此外，目前公校設施部門(The Division of School Facilities)正在緊鑼密鼓進行增設教學樓的通風系統工作，公校設施部門副主任·岡薩雷斯(Michael Gonzalez)表示，每棟教學樓內新安裝的通風系統均會保證將100%的室內外空氣互換，並且每天有專人負責通風管道的運作和清潔；工程人員也會逐間檢查教室，確保每扇窗戶都處於敞開狀態，樓頂的四台發動裝置也要確保全時段運行，且洗手間和課室各有通風系統。

目前市府已經檢查了1485所公校的教學樓，在6萬4550間教室中有96％通過檢查，但還有部分學校的通風系統需進一步修復。

州長葛謨(Andrew Cuomo)12日宣布，11日州內檢測數量達到10萬2925次，創下新高，其中849例結果為陽性，感染率為0.82%，紐約州感染率已連續36天低於1%；但他也說，僅靠檢測是不夠的，民眾仍需謹記隨時戴口罩、保持社交距離和勤洗手。

公校教學樓的通風系統管道。 視頻截圖