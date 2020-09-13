新冠疫苗可能僅50%有效 數字不起眼但效應大

許多人都在等新冠病毒疫苗出爐，而國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)卻表示：「我們還不知道疫苗的效力會如何；不知道會是50%或60%；我也希望可以有75%以上」，但他坦承那種期望也許不夠務實。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)表示，一旦有一種疫苗經證實安全，且效力至少達50%，就可能批准在美國使用。

「免疫行動聯盟」(Immunization Action Coalition)策略長譚立仁(Litjen Tan，音譯)解釋說：「講到『疫苗的效力』時，指的是『疫苗在預防實際疾病方面的效果如何？』」也就是說，「如果有100人接種，就有50人不會染病。」

乍看之下好像沒有很多，但個人與社區接種，還有其他潛在益處。

俄亥俄州立大學(OSU)公衛學院醫師米勒(Bill Miller)說，對於染病的50人來說，「(新冠病毒)疫苗可能會降低新冠肺炎的嚴重程度；可能表示患者住院、需要住進加護病房、或者死亡的可能性較低。」

西北大學(Northwestern University)芬伯格(Feinberg)醫學院傳染病醫師艾森(Michael Ison)的觀點也類似；儘管接種的100人中有50人還是會感染新冠病毒，「希望多數症狀都較輕微」；但他也說：「我們真的需要取得進行中試驗的部分資訊，才能更了解相關的影響為何。」

艾森指出，對於新冠病毒來說，「『群體免疫(Herd Immunity)』是指60%到70%人口都有某種程度的保護。」

根據估計，紐約市都會區目前有約20%民眾有新冠病毒抗體；若20%美國人在疫苗出爐前接觸並感染新冠病毒，就表示還有另外40%民眾需要透過疫苗取得保護。

愛默蕾大學(Emory University)傳染病專家德里奧(Dr. Carlos Del Rio)說，如果疫苗效力達50%，「就必須讓80%人口接種。」