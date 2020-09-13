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不戴口罩 南北達科他州新增染疫率居冠

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合12日電
南達科他州與北達科他州，近來新冠傳染速度居全美之首，極有可能是居民拒戴口罩之故。圖為本月3日在南科州布魯克金斯市的居民在市議會上發言，反對強制戴口罩的法規。 美聯社
南達科他州與北達科他州，近來新冠傳染速度居全美之首，極有可能是居民拒戴口罩之故。圖為本月3日在南科州布魯克金斯市的居民在市議會上發言，反對強制戴口罩的法規。 美聯社

南、北達科他州一直以來都沒有規定戴口罩，造成兩州民眾感染新冠病毒的增長速度，比全美任何地方都要快，這樣的結果激起了戴口罩保健康與人身自由之間，孰者最重要的激烈爭論。

其中一個發生爭論的是南達州的布魯金斯市(Brookings)，市議會要求強制戴口罩，結果招來不少市民表示反對，到市議會抗議，最終市議員要轉換地點開會，一致通過市民必須戴口罩。

其實在新冠病毒的殘酷威脅下，在過去兩星期，北、南達科他州的新增感染率，分別是全美第一及第二。

根據約翰霍普金斯大學的統計，美國11日增加了4萬7643宗病例，是一個星期來最大的單日數字；全球則新增近32萬例，總數接近2850萬。

南達科他上星期公布全州檢測陽性感染率超過17%，特別是學校重開，加上不少大型活動，例如「史特吉斯摩托車節」(Sturgis Motorcycle Rally)，吸引了來自全國數以萬計的人，他們都沒有戴口罩。布魯金斯市議員溫德爾(Nick Wendell)無奈的說，南達科他感染率全國最高，這不足為奇了。

同是共和黨籍的北達州長柏根(Doug Burgum)及南達州長諾姆(Kristi Noem)都拒絕了口罩要求。諾姆甚至勸阻使用口罩，對醫學界戴口罩防感染的共識表示懷疑，她在公共場合出現時，都不見到有戴口罩，因而贏得極保守派的名聲。

兩州在要求戴口罩問題上一直存在爭議，反對者認為病毒沒有新聞描述的那麼嚴重，而且強制戴口罩侵犯了公民自由。

儘管布魯金斯市通過戴口罩，但另一個感染率也極高的莫頓郡(Morton)，在市民表示反對後，市議會拒絕了戴口罩的要求。

雖然如此，兩州州長面對要求戴口罩的壓力愈來愈大，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，兩州的疫情水平令人不安，尤其隨著秋季的到來，情況或會惡化。

但兩位州長都沒有準備屈服，諾姆透過發言人回應，指沒有改變的計畫。

新冠肺炎 COVID-19

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