隱形傳播鏈仍在 港新增13確診 8個月奪100命

香港普及社區檢測計畫明天最後一天推行，昨天新增13宗確診，連續3天錄得雙位數，當中9宗本土感染，其中5宗源頭不明，顯示社區隱形傳播鏈仍存在。昨日再有1名新冠肺炎確診患者離世，累計8個月來有100人在這場疫症下死亡，當中92人在第3波疫情爆發時感染。

大公報報導，普及檢測計畫截至昨天累計有166.6萬人接受採樣，當中161.6萬個樣本完成核酸檢測，單日再有1.8萬人經網上預約檢測。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨天一共新增13宗確診，源頭不明個案有5宗，比例仍高，顯示社區仍存在隱形傳播鏈。統籌普檢計畫的公務員事務局局長聶德權早前表示，推算估計社區內仍有100名隱形患者。

據報導，醫院管理局近日分析確診患者數據發現，長者死亡率高達34%，大幅高於整體死亡率2%。港府的防疫措施近日放寬，專家提醒，市民防疫意識絕對不能鬆懈，應持續減少社交活動，避免將病毒帶入家庭傳染長者。

報導稱，第3波疫情奪走92人的生命，全部是長者，當中57人年齡為80歲或以上，29人染疫前居住安老院舍。醫管局分析確診患者數據顯示，年齡愈大，患者死亡率愈高，80至90歲、90歲或以上的兩個年齡組別，死亡人數占總數近67%，患者死亡率分別是26.8%和34.1%。