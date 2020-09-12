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同班機上13菲傭5確診 香港僱主恐慌

世界日報 / 香港新聞組／香港12日電

新冠肺炎疫情反覆，香港昨日新增12宗確診，連續兩日錄得雙位數，另有十多宗初步確診。新增確診中有九宗為輸入個案，當中六宗患者來自菲律賓，包括五名菲傭，均由同一中介公司安排，菲傭一行13人來港，她們曾在馬尼拉入住同一間宿舍。對於多名外傭同時確診，本地僱主人心惶惶。

新增12宗確診 10多宗初步確診

大公報報導，根據現行規定，由菲律賓來港人士登機前需提交72小時內採樣的核酸檢測陰性報告，對於有菲傭來港後確診，專家認為有可能是當地檢測的敏感度不高，成為漏網之魚。

五名確診菲傭均於9月9日乘坐香港航空HX782航班來港，當中四人無病徵，包括34歲女子、33歲女子、30歲女子、39歲女子，而35歲女子於登機當日開始發病。

生防護中心傳染病處主任張竹君稱，隸屬同一中介公司的13名外傭，除確診的五名菲傭，還有一人初步確診，餘下七人已送去檢疫中心。這13人在馬尼拉住過同一間宿舍，較多接觸，可形容為一家人。她們在登機前應在當地接受檢測，難以理解為何抵港後才確診。

報導說，呼吸系統專科醫生梁子超稱，在短短三日，13名菲傭中有五人的檢測結果「陰轉陽」，比例相當高，有可能是當地的檢測方式出問題，亦有可能確診菲傭潛伏期較長，體內有殘餘病毒，到港後才開始排放，他認為似乎前者可能性較高。

早前有報導稱，在菲律賓馬尼拉可購買到偽造的陰性病毒測試文件，買家多是打算到海外打工的人。香港僱傭公會主席陳東風稱，對此事有所聞，但認為今次確診的菲傭是在馬尼拉宿舍受感染，「佢做完檢測發現無事後，宿舍聚埋一齊，可能兩、三日期間感染。」

據報導，陳東風稱，一次過有五名外傭確診的消息，令僱主人心惶惶，不斷問「會唔會好恐怖」。他稱曾有僱主擔心菲律賓疫情嚴峻，自掏腰包讓外傭入住當地酒店，而非宿舍。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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