中國新增6例新冠肺炎境外移入確診

中國11日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）6例確診，皆為境外移入，分別出現在上海、廣東、福建、陝西。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，11日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例6例，均為境外移入病例，分別為上海2例，廣東2例，福建1例，陝西1例。新增疑似病例1例，為在上海的境外移入病例。

境外移入現有確診病例154例，現有疑似病例1例。累計確診病例2625例，累計治癒出院病例2471例，無死亡病例。

無症狀感染者方面，中國大陸11日共新增8例，均為境外移入，當日轉為確診病例1例。目前尚在醫學觀察的無症狀感染者有299例。

截至9月11日24時，中國大陸現有確診病例154例，累計治癒出院病例8萬386例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5174例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者82萬1662人，尚在醫學觀察的密切接觸者6800人。

此外，香港特別行政區累計確診4925例（出院4598例，死亡99例），澳門特別行政區累計確診46例，皆已治癒出院。