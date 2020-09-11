這些習慣再也回不去了？研究揭露：疫情將改變人們的10種行為

在疫情大流行初期，美國（USA）最權威的傳染病專家安東尼福西（Anthony Fauci）博士曾說，「握手可能會成為歷史。」當時在許多專家的眼中，覺得有點過於牽強。

然而，隨著疫情持續蔓延，人們對病毒和衛生的意識日漸增強，《New York Times》報導，「我們做的某些習慣上的改變可能是持久的！」威斯康辛大學研究人群和社會環境與傳染病暴露情況的馬利亞瓊斯（Malia Jones）說，這些行為可能會永遠改變。

1、吹熄蛋糕上的蠟燭

以往朋友聚在一起，共同唱歌吹蠟燭的傳統可能會消失。杜蘭大學流行病學副教授蘇珊哈西格（Susan Hassig）說：「蛋糕上吐口水一直令我感到噁心。」

南卡羅來納大學流行病學助理教授梅利莎諾蘭（Melissa Nolan）表示，除了吹蠟燭的口沫會直接暴露在蛋糕上之外，眾人一起唱生日快樂歌時的飛沫傳播，其實也是令人擔憂的。

2、讓小孩跳進一個球池

在過去，這樣的兒童遊戲空間往往是家長放鬆、孩子開心的玩樂天堂，但由於塑膠球不僅容易傳遞病毒又不容易清潔，許多店家已經關門大吉。

好比說，在美國許多麥當勞，早已將球池從遊戲區中取消，就是為了避免新冠肺炎的傳染。

3、在藥妝店試用化妝品

對許多女性上班族來說，下班後到藥妝店逛逛、試用全新的化妝品，也許是個再自然不過的事，無論是新的彩妝或粉底，都想替自己添購全新的利器。然而，其實架上的刷子是經過無數人重複使用的工具，無形間也成了傳播疾病的溫床。

4、和朋友玩密室逃脫

密室逃脫是個非常熱門的聚會遊戲首選，它考驗著眾人的智慧和互助過程，透過線索的解謎和道具的應用，找到離開房間的關鍵和方法。

然而，其實在那樣的密閉空間中，每一個人都會不斷撫摸、碰觸所有的物件和道具，也呼吸著同一個空間內不流通的空氣，要是有人確診，很輕易便能夠傳染，並且一發不可收拾。

5、在喧鬧和擁擠的酒吧聚會

專家強調，未來，社會疏離是一種普遍的現象，而在酒吧中那種和人十分親近的場合，交談其實都是非常冒險的。

伍斯特理工學院社會心理學教授珍妮斯科林科（Jeanine Skorinko）說，在社交場合下的行為，將受到周遭人們的舉止影響，如果所有人都能在酒吧中保持社交距離、維持安靜、避免共享飲料的話，那才有可能是安全的。

6、在派對中和他人以吸管共享一杯飲料

在許多店家的噱頭中，他們常常把類似超大魚缸的容器裝滿雞尾酒，而三五好友就共享同一杯飲料，感受暢快的新鮮感。但事實上，這杯飲料常常會佈滿許多的細菌和病毒，最好還是少喝為妙。

7、玩卡牌遊戲和桌遊

像紙牌或桌遊這種類型的遊戲，同樣都是會經手過眾多人的雙手觸碰才能完成，這種行為也會容易傳播病毒。專家提點，如果真的必須玩這類型的遊戲，像Scrabble、Settlers和Ride to Ride等，都有可以彼此以手機操作的模式替代。

8、唱卡拉OK

自疫情爆發以來，全球各地的卡拉OK店都受到非常嚴重的影響，因為一群朋友圍在小房間內唱歌，這樣的行為和流行病學家的叮嚀完全徹底違背。

專家建議，如果真的無法一解唱歌的癮，最好還是戴上口罩唱歌，並限制每間房間共處的人數。

9、漫無目的購物

專家說，漫無目的購物的日子已經一去不復返了，因為在公共場合出入愈久的時間，愈代表你可能在無形之中也接觸了更多無法掌控的病毒；加上如今線上購物的便利性和多元，疫情正在根本地改變人們的消費習慣。

10、握手、擁抱和親吻臉頰

傳染病專家安東尼福西說，握手、擁抱和親吻臉頰都是最直接傳染病毒的方法，而為了要避免這樣的狀況，「手肘碰手肘的行為儘管看起來有點笨拙，但卻是個可以長期替代的打招呼方式。」

除此之外，他還建議可以嘗試東方人雙手合十的方式互相問好，這有點像是祈禱般微微鞠躬，是幾世紀以來非常禮貌的問候；此外，就連在遠處揮揮手，不妨就是個最棒的打招呼方式。

（作者／ 魯皓平 本文出自2020.9.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）