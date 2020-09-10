預防新冠不用打針？ 港大噴鼻式疫苗11月試驗

（德國之聲中文網）香港大學醫學院周三（9日）宣布，與中國內地合作研發的噴鼻式新冠疫苗，已獲中國國家藥品監督管理局批准臨床實驗，是全球唯一進入臨床實驗的鼻噴新冠肺炎疫苗。

港大微生物學系袁國勇表示，希望能於11月開始臨床實驗，會在香港招募100名身體健康丶年紀不太大的志願者參與。疫苗研發需要做三期臨床實驗，料最快一年後才能上市，屆時將大規模生產供香港及中國內地使用。

日前英國牛津疫苗因有受試者出現嚴重副作用，而暫停第三階段臨床試驗，注射式疫苗的安全性因此備受關注，噴鼻式疫苗可會更安全？袁國勇接受德國之聲查詢時表示，如果比較流感疫苗，注射式和噴鼻式的安全性相約，但針對新冠疫苗目前未有數據；至於噴鼻式新冠疫苗的副作用，仍有待測試。

同時預防流感病毒

據港大醫學院介紹，將開展臨床實驗的噴鼻式疫苗，是把仍然存活丶但失去毒性的季節性流感病毒載體，加入新冠病毒刺突蛋白（Spike protein）的受體結合區（Receptor Binding Domain）。噴入鼻腔後，可通過模擬呼吸道病毒天然感染途徑，刺激局部粘膜免疫反應及全身性免疫反應，發揮高度針對性保護作用。

該疫苗屬多功能性，除了預防新冠病毒，也可同時針對流感病毒，並具有安全丶使用方便等特點。

該疫苗由港大醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室負責研發，與廈門大學及北京萬泰生物合作試驗及生產，獲中國科技部支持，也得到香港食物及衛生局2,000萬港元資助。

全球逾90萬人病亡 拉美重災區

目前全球疫苗研發的進度，仍難追上病毒傳播速度。據美國約翰斯霍普金斯大學（John Hopkins University）統計，全球感染新冠肺炎的人數超過2,776萬，死亡人數突破90萬人。

美國疫情最嚴重，累計確診病例超過635萬宗，死亡人數逾19萬人。印度排名第二，確診病例突破437萬，超過7.3萬人死亡。巴西緊接其後，確診病例近420萬，死亡人數迫近12.8萬。俄羅斯是位列第四，確診病例超過103萬，死亡人數1.8萬。

全球過半病亡個案都發生在美洲，其中在拉丁美洲，死亡病例已突破30萬人，墨西哥丶秘魯丶哥倫比亞丶智利與厄瓜多的死亡數字尤其高。

李澄欣/楊威廉（綜合報導）

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