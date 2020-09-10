聽新聞
test
0:00 / 0:00

預防新冠不用打針？ 港大噴鼻式疫苗11月試驗

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）香港大學醫學院周三（9日）宣布，與中國內地合作研發的噴鼻式新冠疫苗，已獲中國國家藥品監督管理局批准臨床實驗，是全球唯一進入臨床實驗的鼻噴新冠肺炎疫苗。

港大微生物學系袁國勇表示，希望能於11月開始臨床實驗，會在香港招募100名身體健康丶年紀不太大的志願者參與。疫苗研發需要做三期臨床實驗，料最快一年後才能上市，屆時將大規模生產供香港及中國內地使用。

日前英國牛津疫苗因有受試者出現嚴重副作用，而暫停第三階段臨床試驗，注射式疫苗的安全性因此備受關注，噴鼻式疫苗可會更安全？袁國勇接受德國之聲查詢時表示，如果比較流感疫苗，注射式和噴鼻式的安全性相約，但針對新冠疫苗目前未有數據；至於噴鼻式新冠疫苗的副作用，仍有待測試。

同時預防流感病毒

據港大醫學院介紹，將開展臨床實驗的噴鼻式疫苗，是把仍然存活丶但失去毒性的季節性流感病毒載體，加入新冠病毒刺突蛋白（Spike protein）的受體結合區（Receptor Binding Domain）。噴入鼻腔後，可通過模擬呼吸道病毒天然感染途徑，刺激局部粘膜免疫反應及全身性免疫反應，發揮高度針對性保護作用。

該疫苗屬多功能性，除了預防新冠病毒，也可同時針對流感病毒，並具有安全丶使用方便等特點。

該疫苗由港大醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室負責研發，與廈門大學及北京萬泰生物合作試驗及生產，獲中國科技部支持，也得到香港食物及衛生局2,000萬港元資助。

全球逾90萬人病亡 拉美重災區

目前全球疫苗研發的進度，仍難追上病毒傳播速度。據美國約翰斯霍普金斯大學（John Hopkins University）統計，全球感染新冠肺炎的人數超過2,776萬，死亡人數突破90萬人。

美國疫情最嚴重，累計確診病例超過635萬宗，死亡人數逾19萬人。印度排名第二，確診病例突破437萬，超過7.3萬人死亡。巴西緊接其後，確診病例近420萬，死亡人數迫近12.8萬。俄羅斯是位列第四，確診病例超過103萬，死亡人數1.8萬。

全球過半病亡個案都發生在美洲，其中在拉丁美洲，死亡病例已突破30萬人，墨西哥丶秘魯丶哥倫比亞丶智利與厄瓜多的死亡數字尤其高。

李澄欣/楊威廉（綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

預防新冠不用打針？ 港大噴鼻式疫苗11月試驗

（德國之聲中文網）香港大學醫學院周三（9日）宣布，與中國內地合作研發的噴鼻式新冠疫苗，已獲中國國家藥品監督管理局批准臨床實驗，是全球唯一進入臨床實驗的鼻噴新冠肺炎疫苗。

南韓確診減勢停滯 「國民安心醫院」再爆群聚感染

南韓單日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診數連續8天維持在100多例，減勢停滯；今天再傳出被列為...

中國拿新冠疫苗拉攏 東盟：不涉入美中角力

2020年東盟(東協)外長會議9日在越南河內以線上形式開幕。越南總理阮春福稱南海形勢出現變化，暗指美中對峙對和平與穩定造成影響，印尼外交部長勒特諾稍早亦表示「不希望選邊站」。中國外交部長王毅則拋出「中國—東盟疫苗之友」，強調新冠疫苗投入使用後將優先考慮東盟需求。

日本東京疫情稍緩 下調警戒等級

日本東京都政府今天舉行疫情監控會議，認為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染者有減少傾向，決定下調疫情警戒等級

洛杉磯禁萬聖節聚會 衛生官員建議別讓孩童討糖

美國加州洛杉磯郡（Los Angeles County）衛生官員今天表示，禁止10月31日萬聖節舉行派對，並說不應讓孩童...

雅加達下周重啟防疫限制措施！印尼股市聞聲重挫近5%

印尼首都雅加達下周將加強防疫，重啟保持社交距離的限制措施，讓剛萌芽的經濟復甦面臨風險，印尼股市重挫多達4.8%，恐寫下3...

影／確診還去衝浪！西班牙女子被上銬帶走 若害人染疫恐罰380萬台幣

全球新冠疫情持續延燒，西班牙卻傳出一名女子確診後執意去海邊衝浪，遭舉報後被警察逮捕且面臨巨額罰款。

港中共同研發新冠肺炎疫苗 11月臨床試驗

香港大學醫學院微生物學系與中國大陸合作研發一種治療新冠肺炎病毒的疫苗，並可望於11月進行臨床試驗

圖表看疫情／全球病歿人數突破90萬 疫情重災區轉至印度

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出防疫政策，試圖阻止疫情蔓延。

印尼疫情持續蔓延 雅加達將恢復軟性封城

印尼新冠肺炎疫情持續延燒，首都雅加達醫療能量已逼近極限，為降低感染速度，雅加達將自14日起恢復軟性封城，除11種必要行業...

巴西：牛津疫苗暫停臨床試驗 屬正常程序

英國牛津大學與藥廠阿斯特捷利康合作研發的新型冠狀病毒實驗疫苗，因受試者出現不良反應暫停臨床試驗，這消息令全球驚訝，巴西國...

大陸新增新冠肺炎確診病例7例 均為境外輸入

大陸國家衛健委官網今（10）日披露，9日0至24時，31個省區市新增新冠肺炎確診病例7例，均為境外輸入病例（上海6例，廣...

熱門新聞

「偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍」丁允恭創作遭挖出 網酸：原來是自傳

漢光兵推管休還停止外散宿官兵無奈 國防部出來面對了

綠選輸犯錯都能升官 網友虧：丁允恭半年後高升哪？

前瞻2300億乾坤大挪移 17項軌道預算被調整

直斥辦公室當砲房可惡 監委擬立案查丁允恭案

美豬打擊溫豬市場崩 桃園豬農：全台豬內臟市場再見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。