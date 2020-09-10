中國拿新冠疫苗拉攏 東盟：不涉入美中角力

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電
東盟外長峰會再度成為中美角力場所。圖為中國外長王毅在視訊會議上發表講話。美聯社
東盟外長峰會再度成為中美角力場所。圖為中國外長王毅在視訊會議上發表講話。美聯社

2020年東盟(東協)外長會議9日在越南河內以線上形式開幕。越南總理阮春福稱南海形勢出現變化，暗指美中對峙對和平與穩定造成影響，印尼外交部長勒特諾稍早亦表示「不希望選邊站」。中國外交部長王毅則拋出「中國—東盟疫苗之友」，強調新冠疫苗投入使用後將優先考慮東盟需求。

綜合媒體報導，東盟十個成員國外長會議和系列會議一連舉行四天，包括12日登場的東盟區域論壇，共有27個國家與會。

各國外長關注在南海的活動，開幕式上越南總理阮春福呼籲東盟各國團結因應新冠肺炎疫情，合作振興經濟。阮春福還特別提到包括南海在內的區域形勢出現變化，危及和平與安定。

傳統上被視為東盟老大哥的印尼外長勒特諾率先指出，不希望被捲入美中兩強爭奪區域影響力的競爭中，東盟須堅定不移地保持中立和團結，「東盟、印尼希望向所有人表明，我們已準備好成為合作夥伴」，「不希望選邊站」。

王毅在發言時強調，願意和東盟打造更為緊密的命運共同體，願提出「中國-東盟公共衛生合作倡議」。在疫苗投入使用後優先考慮東盟需求，建立「中國-東盟疫苗之友」，加強資訊分享和疫苗生產、研發、使用合作。願優先考慮同東盟擴大本幣互換規模，擴大雙邊「快捷通道」適用範圍，有序增開商業航班。

王毅指出，中國將推動年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定，繼續深化瀾湄合作和中國—東盟東部增長區合作，盡早就「落實中國—東盟戰略夥伴關係聯合宣言的行動計畫（2021-2025）」達成一致。

報導指出，中美在南海角力升溫之際，北京加強外交攻勢，防止東盟倒向美國。在此同時，華盛頓資深外交官已準備鎖定北京在南海的「欺凌」行為。美國國務卿龐培歐也參與會議，這也是美國針對北京在南海建造人工島嶼而宣布制裁相關中國公司後，首次參與峰會。

印尼外交部長勒特諾對美中提出警告，籲請兩國勿將印尼捲入兩大強權爭奪區域影響力的角力之中。美聯社
印尼外交部長勒特諾對美中提出警告，籲請兩國勿將印尼捲入兩大強權爭奪區域影響力的角力之中。美聯社

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