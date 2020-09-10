快訊

NBA／雷納德準大三元領軍 快艇輕取金塊強勢聽牌

曾玟學千字文護賴品妤：離開時力與戀情無關

港中共同研發新冠肺炎疫苗 11月臨床試驗

中央社 / 香港10日電
香港大學醫學院微生物學系與中國大陸合作研發一種治療新冠肺炎病毒的疫苗，並可望於11月進行臨床試驗。路透
香港大學醫學院微生物學系與中國大陸合作研發一種治療新冠肺炎病毒的疫苗，並可望於11月進行臨床試驗。路透

香港大學醫學院微生物學系與中國大陸合作研發一種治療新冠肺炎病毒的疫苗，並可望於11月進行臨床試驗。

港大與中國方面合作研究的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病毒疫苗為鼻噴式，港大微生物學系講座教授袁國勇今早在商業電台上說，希望疫苗於11月展開第一期臨床試驗，當中會在港招募100人。

但由於仍要進行二、三期臨床試驗，預料最快一年後才可成功研發出疫苗。

港大微生物學系新發傳染病國家重點實驗室昨天宣布，與廈門大學、北京萬泰生物研發的武漢肺炎病毒候選疫苗，已獲中國國家藥品監督管理局批准，將展開臨床試驗。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

巴西：牛津疫苗暫停臨床試驗 屬正常程序

全球期待的新冠疫苗…被潑冷水

新冠疫苗政策 扶植本土產製

美歐9大藥廠聯合聲明：疫苗未證實安全 不申請批准

相關新聞

港中共同研發新冠肺炎疫苗 11月臨床試驗

香港大學醫學院微生物學系與中國大陸合作研發一種治療新冠肺炎病毒的疫苗，並可望於11月進行臨床試驗

圖表看疫情／全球病歿人數突破90萬 疫情重災區轉至印度

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出防疫政策，試圖阻止疫情蔓延。

印尼疫情持續蔓延 雅加達將恢復軟性封城

印尼新冠肺炎疫情持續延燒，首都雅加達醫療能量已逼近極限，為降低感染速度，雅加達將自14日起恢復軟性封城，除11種必要行業...

巴西：牛津疫苗暫停臨床試驗 屬正常程序

英國牛津大學與藥廠阿斯特捷利康合作研發的新型冠狀病毒實驗疫苗，因受試者出現不良反應暫停臨床試驗，這消息令全球驚訝，巴西國...

大陸新增新冠肺炎確診病例7例 均為境外輸入

大陸國家衛健委官網今（10）日披露，9日0至24時，31個省區市新增新冠肺炎確診病例7例，均為境外輸入病例（上海6例，廣...

新冠肺炎9月10日全球最新情報

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情不平靜，受試者出現不良反應，牛津大學暫停疫苗試驗；疫情中斷醫療保健...

紐約市餐飲業迎來解封 下月起可開放1/4座位內用

紐約市取得紐約州州長同意，允許餐廳部分恢復部分內用服務，將從9月30日生效，為飽受新冠肺炎疫情打擊的數千家餐廳提供了一線...

全球新冠肺炎死亡人數破90萬大關 美仍是最嚴重疫區

根據路透統計數據，全球各地感染新冠肺炎致死人數周三（9日）突破90萬大關，累計確診感染人數超過2,770萬。

川普：淡化疫情是為了降低恐慌 我是美國啦啦隊長

美國總統川普今年初接受美國資深記者伍華德（Bob Woodward）專訪時說，他知道病毒有致命威脅，他想淡化處理疫情，因...

教宗接見信徒 首度公開場合戴口罩

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天首度在公開場合配戴口罩，但很快就脫下來。教宗公開接見信徒活動暫停6個月後...

疫情再燒 英禁止6人以上集會

英國新冠病毒疫情再度升高，近來每天新增確診近三千例。英國首相強生九日宣布最新防疫限制措施，包括英格蘭地區禁止六人以上集會...

美歐9大藥廠聯合聲明：疫苗未證實安全 不申請批准

美歐九大製藥公司高層八日罕見發表聯合聲明，在新冠病毒疫苗經過第三階段臨床試驗證實安全有效之前，不會申請主管機關批准；此舉...

熱門新聞

未坦承接觸史害30名役男全部被隔離 天兵被送回家

「偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍」丁允恭創作遭挖出 網酸：原來是自傳

蔣萬安第4名 台北市長人選「空戰」實力排名揭曉

漢光兵推管休還停止外散宿官兵無奈 國防部出來面對了

直斥辦公室當砲房可惡 監委擬立案查丁允恭案

前瞻2300億乾坤大挪移 17項軌道預算被調整

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。