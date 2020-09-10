港中共同研發新冠肺炎疫苗 11月臨床試驗
香港大學醫學院微生物學系與中國大陸合作研發一種治療新冠肺炎病毒的疫苗，並可望於11月進行臨床試驗。
港大與中國方面合作研究的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病毒疫苗為鼻噴式，港大微生物學系講座教授袁國勇今早在商業電台上說，希望疫苗於11月展開第一期臨床試驗，當中會在港招募100人。
但由於仍要進行二、三期臨床試驗，預料最快一年後才可成功研發出疫苗。
港大微生物學系新發傳染病國家重點實驗室昨天宣布，與廈門大學、北京萬泰生物研發的武漢肺炎病毒候選疫苗，已獲中國國家藥品監督管理局批准，將展開臨床試驗。
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