回應市民需求 香港新冠肺炎普篩延長至14日

香港當局今天決定再度延長新冠肺炎病毒檢測計畫，從現在的11日延長3天，14日正式結束。

港府自1日起推行全民自願檢測的「普及社區檢測計畫」，原先以7日為限，其後延長4天至11日。公務員事務局局長聶德權今天宣布再延長3天，至14日。

他說，從各區的檢測中心所見，現場有不少市民是在沒有預先登記的情況下前往接受檢測，反映出市民有需求。

據公布，這項檢測計畫推行至今有126萬多人在網上登記檢測，另約有10萬人在沒有登記的情況下自行到各區檢測中心接受抽取樣本化驗。

因此，這項計畫至今採了136萬多個樣本，找到18名確診者。

聶德權呼籲市民積極登記接受檢測，以便可以盡早控制疫情，同時創造外出的條件。

另外，香港的中學將於25日陸續恢復開學，教育局已致函各校，要求校方聯絡家長，鼓勵子女接受檢測，降低病毒在學校傳播的風險。