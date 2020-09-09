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歐洲最慘！西班牙確診破50萬 仍堅持全面復課

世界日報 / 編譯中心／綜合9日電
歐洲首國 西班牙確診破50萬 楊婷華
歐洲首國 西班牙確診破50萬 楊婷華

西班牙馬德里一名新冠患者被送往急診室。 路透
西班牙馬德里一名新冠患者被送往急診室。 路透

全球新冠疫情持續延燒，截至8日晚已有至少2745萬4713例確診、89萬4830人不治。其中，西班牙疫情在暑假期間迅速反彈，成為歐洲首個確診破50萬的國家。

據統計，西班牙近期病毒感染率增速，與3月疫情高峰期時水平相若。截至8日，西班牙累計確診病例超過52.5萬宗，近3萬人病亡。衛生部的最新數據顯示，過去一周內西班牙新增4萬9716例，是歐洲每日確診病例增長最快的國家。

衛報指出，在3月31日疫情到達頂峰時，西班牙單日出現9222例確診、849人死亡，而目前疫情反彈之劇烈，引發各界憂慮。

但在疫情升溫之際，西班牙當局仍堅持復課，所有學生將在9月底前重回課堂，6歲以上的學生需戴口罩。西班牙總理桑傑士7日坦言難以做到零風險，但向家長保證學生和教師在校內是安全的；不過馬德里官員警告，嚴格的防疫措施雖然在課堂內實施，但未在家庭聚會或公園內推行，未來數月內所有學生都可能會受到感染。

印度增1133人不治單日新高

印度8日通報新增1133人死於疫情，創下單日新高紀錄。印度目前的染疫死亡人數來到7萬2775人。同日也新增7萬5809起確診，總數達到近430萬人，僅次於美國。但印度官方8日仍表示，著名觀光景點泰姬瑪哈陵將在關閉6個多月後，於9月21日重新開放。

英最大航母 未服役再爆疫

英國8日新增2460例確診病例、32人死亡，英格蘭地區從14日起嚴禁超過6人聚會。另外，英國海軍航空母艦「伊莉莎白女王」號原定7日出航，為稍後舉行的北約聯合軍演作準備；不過國防部公布，由於艦上有「不到10名」船員確診，100多名船員需要隔離，因此延後出航。伊莉莎白女王號船員總數約1000人。

俄第2支疫苗 完成初步人體試驗

俄羅斯8日通報新增5099起確診。俄羅斯國際傳真社報導，研究病毒的西伯利亞「維克多研究所」（Vector Institute），同日完成俄國第2支研發中的新冠肺炎疫苗第2階段試驗，也就是初步人體試驗。

埃及確診破10萬

埃及衛生部說，確診病例總數在8日達到10萬41例，並有5541人染疫死亡。埃及是人口超過1億的北非國家，境內從3月到6月實施夜間宵禁，以遏制疫情蔓延，但此後以後鬆綁防疫限制措施。

法總理曾接觸確診者 將接受檢測

另外，法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）上周末曾與染疫的環法自由車賽總監普魯多姆（Christian Prudhomme）密切接觸過，因此將接受檢測。路透報導，法國過去24小時確診病例新增6544例，累計確診病例達33萬5524例；另外過去24小時新增39人死亡，病故人數共達3萬764例。

新冠肺炎 COVID-19 疫情 西班牙 印度 埃及 疫苗

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