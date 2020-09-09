中國8日新增2例境外移入新冠肺炎確診

中國8日新增2例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，分別是上海和四川通報的境外移入病例。

中國國家衛健委通報，8日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團共報告新增確診病例2例，都是境外移入病例（上海1例、四川1例）；沒有新增死亡病例；新增疑似病例5例，都是上海報告的境外移入病例。

截至8日，31個省市和新疆生產建設兵團現有確診病例165例（重症2例），累計治癒出院病例8萬347例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5146例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者82萬397人，還在醫學觀察的密切接觸者6606人。

在無症狀感染者方面，31個省市和新疆生產建設兵團8日共報告8例（均為境外移入）；當天轉為確診1例（境外移入）；當天解除醫學觀察23例（均為境外移入）；還在醫學觀察的無症狀感染者308例（境外移入306例）。

在港澳累計確診病例方面，香港特別行政區共有4895例（出院4543例，死亡99例），澳門特別行政區46例（出院46例）。