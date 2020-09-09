罕見！美歐9大藥廠聯合聲明：新冠疫苗未證實安全前 不申請批准

美歐九大製藥公司高層8日罕見發表聯合聲明，在新冠病毒疫苗經過第三階段臨床試驗證實安全有效之前，不會申請主管機關批准；此舉有助提振公眾對疫苗的信心，但川普總統急著想在大選投票日前推出疫苗。

儘管聯邦疾病防治中心(CDC)要求各州在11月1日以前備妥分發疫苗所需設備，但國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)8日則說，新冠病毒疫苗可能無法在選前出爐。

九大製藥公司高層在聯合聲明中寫道：「我們相信這份聲明能幫助確保公眾信任嚴格的科學與監管流程，而新冠病毒疫苗將在這些流程中，經過評估並可能最終獲得批准。」

這些公司高層也誓言，將「只會在第三階段臨床試驗證實疫苗安全有效之後，才會申請批准或緊急使用許可；該試驗的設計與施行就是為了達到聯邦食品暨藥物管理局(FDA)等專業主管機關規定的條件。」

他們也誓言要「永遠以接種疫苗者的安全與安康為首要考慮」。

這些公司在這項「歷史性聲明」中也說，將「在以後可能為首批新冠病毒疫苗向全球主管機關申請批准時，維護科學流程的完整性」。

該聲明也不排除使用大規模第三階段疫苗試驗中部分資料，來申請緊急使用許可的可能性；該階段試驗必須有至少3萬名受試者參加；這類試驗通常須耗時數年才能完成，還需要長期追蹤才能得知疫苗的保護力可能維持多久。

簽署該聲明的藥廠高層，來自美國輝瑞(Pfizer)、嬌生(Johnson & Johnson)、莫德納(Moderna)、Novavax、英國葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)、德國默克(Merck)、BioNTech，以及法國賽諾菲(Sanofi)

佛奇在一場會議中表示，疫苗在「今年年底」前研發成功的機率更高，但在11月3日前「不可能有決定性的答案」。

川普7日曾在記者會上說，疫苗可望在投票日前準備分發；傳染病專家與科學家則擔心，疫苗的批准流程可能會受到政治影響。