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連3天日增百例 麥迪遜威斯康辛大學學生限做「必要活動」

世界日報 / 記者張聲肇╱綜合報導

麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)開學才一周，4日到6日連續三天，每天都有100個以上新冠病毒確診病例，6日更達149例，學校於7日規定，大學部學生只能從事「必要活動」，以減少人際互動。

6日檢測2034名學生，確診149例，比率高達7.3%，校長芮貝卡‧布蘭克(Rebecca Blank)說，這樣下去，能否實施當面授課都成問題。

為了減少學生互動與染疫機會，布蘭克下令未來兩周，大學部學生僅能從事必要活動，如上課、接受病毒測試、買必需品、打工，研究所和教職員不在此限。

布蘭克說，確診案例主要發生在校外宿舍，「大家都不戴口罩，也不保持社交距離」；此外7日有人在Instagram上傳一段影片，顯示學生擠在狹長走廊上，拿著紅色塑膠杯啜飲，都不戴口罩，也不遵守社交距離。

校方說，這明顯違犯學校規定與防疫政策。「我們相信，這不是校園內宿舍走廊上發生的事，我們會找出哪些同學身涉其中，並予適當懲處。」

學校說，這兩周學校規定的「必要活動」不包括社交活動，甚至學生社團會議也在禁止之列，學生可從食堂、餐廳帶出食物，但不能在裡面吃，也不能到體育館內運動、健身。

威斯康新州學報說，該郡每日確診案例，至少一半是麥迪遜威斯康辛大學造成的。麥迪遜市長羅茲-康威(Satya Rhodes-Conway)）說，大學是本地的一分子，對大家都有很大的影響，因為學生不只在校園內活動，「每個人都要採取防範措施，保護社區的安全。」

麥迪遜威斯康辛大學這條限制學生活動的規定，訂於21日解除。

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