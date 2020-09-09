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連3天日增百例 麥迪遜威斯康辛大學學生限做「必要活動」
麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)開學才一周，4日到6日連續三天，每天都有100個以上新冠病毒確診病例，6日更達149例，學校於7日規定，大學部學生只能從事「必要活動」，以減少人際互動。
6日檢測2034名學生，確診149例，比率高達7.3%，校長芮貝卡‧布蘭克(Rebecca Blank)說，這樣下去，能否實施當面授課都成問題。
為了減少學生互動與染疫機會，布蘭克下令未來兩周，大學部學生僅能從事必要活動，如上課、接受病毒測試、買必需品、打工，研究所和教職員不在此限。
布蘭克說，確診案例主要發生在校外宿舍，「大家都不戴口罩，也不保持社交距離」；此外7日有人在Instagram上傳一段影片，顯示學生擠在狹長走廊上，拿著紅色塑膠杯啜飲，都不戴口罩，也不遵守社交距離。
校方說，這明顯違犯學校規定與防疫政策。「我們相信，這不是校園內宿舍走廊上發生的事，我們會找出哪些同學身涉其中，並予適當懲處。」
學校說，這兩周學校規定的「必要活動」不包括社交活動，甚至學生社團會議也在禁止之列，學生可從食堂、餐廳帶出食物，但不能在裡面吃，也不能到體育館內運動、健身。
威斯康新州學報說，該郡每日確診案例，至少一半是麥迪遜威斯康辛大學造成的。麥迪遜市長羅茲-康威(Satya Rhodes-Conway)）說，大學是本地的一分子，對大家都有很大的影響，因為學生不只在校園內活動，「每個人都要採取防範措施，保護社區的安全。」
麥迪遜威斯康辛大學這條限制學生活動的規定，訂於21日解除。
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