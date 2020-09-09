實驗者健康惡化 牛津大學疫苗研發計畫喊卡

製藥廠商阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學(Oxford University)合作的新冠病毒疫苗，8月31日步入臨床實驗最後階段，但英國廣播公司(BBC)8日報導，參加臨床實驗的一名英國志願者，施打疫苗之後健康惡化，研發計畫因此暫停。

阿斯特捷利康發表聲明指出，這是例行性的暫停，因應研發過程當中出現意料之外的疾病狀況。

新冠病毒疫苗何時能夠問世，受到全球矚目。阿斯特捷利康與牛津大學合作的研發計畫，被認為是目前世界各國疫苗競賽當中的佼佼者，由於第一階段、第二階段的實驗都順利完成，備受看好可望成為第一劑上市的疫苗。

日前展開的第三階段，在英國、美國、巴西、南非等地共計有3萬名志願者參加。根據過去疫苗研發實例，最後階段參與志願者動輒上萬，可能耗時數年才能完成研究。

英國廣播公司報導，阿斯特捷利康與牛津大學疫苗計畫在全球各地的實驗室，目前都已暫停，等候獨立調查釐清安全數據，計畫能否恢復進行則由衛生主管機關定奪。

牛津大學發言人說，在規模龐大的臨床實驗中，志願者可能會有生病的狀況出現，「必須經過獨立機構的詳細調查」。

報導指出，這是牛津大學疫苗研發計畫第二次宣告暫停。重大的臨床實驗當中，只要有志願者因為生病而住院，研究計畫就必須暫停，等候確認病因為何。

英國廣播公司指出，阿斯特捷利康與牛津大學疫苗計畫有機會於幾天後便恢復進行。

美國保健新聞網站Stat News指出，這名志願者健康有恙的進一步細節，目前無法得知，但消息人士指出，這名志願者應該可以很快康復。

包括阿斯特捷利康在內的九家疫苗研發機構，都已公開承諾一定會確實完成三個階段的臨床實驗之後，才會向衛生主管機關申請疫苗上市。