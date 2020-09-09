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實驗者健康惡化 牛津大學疫苗研發計畫喊卡

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導
參加臨床實驗的一名英國志願者，施打疫苗之後健康惡化，製藥廠商阿斯特捷利康與牛津大學合作的新冠疫苗研發計畫因此暫停。圖為新冠疫苗測試。美聯社
參加臨床實驗的一名英國志願者，施打疫苗之後健康惡化，製藥廠商阿斯特捷利康與牛津大學合作的新冠疫苗研發計畫因此暫停。圖為新冠疫苗測試。美聯社

製藥廠商阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學(Oxford University)合作的新冠病毒疫苗，8月31日步入臨床實驗最後階段，但英國廣播公司(BBC)8日報導，參加臨床實驗的一名英國志願者，施打疫苗之後健康惡化，研發計畫因此暫停。

阿斯特捷利康發表聲明指出，這是例行性的暫停，因應研發過程當中出現意料之外的疾病狀況。

新冠病毒疫苗何時能夠問世，受到全球矚目。阿斯特捷利康與牛津大學合作的研發計畫，被認為是目前世界各國疫苗競賽當中的佼佼者，由於第一階段、第二階段的實驗都順利完成，備受看好可望成為第一劑上市的疫苗。

日前展開的第三階段，在英國、美國、巴西、南非等地共計有3萬名志願者參加。根據過去疫苗研發實例，最後階段參與志願者動輒上萬，可能耗時數年才能完成研究。

英國廣播公司報導，阿斯特捷利康與牛津大學疫苗計畫在全球各地的實驗室，目前都已暫停，等候獨立調查釐清安全數據，計畫能否恢復進行則由衛生主管機關定奪。

牛津大學發言人說，在規模龐大的臨床實驗中，志願者可能會有生病的狀況出現，「必須經過獨立機構的詳細調查」。

報導指出，這是牛津大學疫苗研發計畫第二次宣告暫停。重大的臨床實驗當中，只要有志願者因為生病而住院，研究計畫就必須暫停，等候確認病因為何。

英國廣播公司指出，阿斯特捷利康與牛津大學疫苗計畫有機會於幾天後便恢復進行。

美國保健新聞網站Stat News指出，這名志願者健康有恙的進一步細節，目前無法得知，但消息人士指出，這名志願者應該可以很快康復。

包括阿斯特捷利康在內的九家疫苗研發機構，都已公開承諾一定會確實完成三個階段的臨床實驗之後，才會向衛生主管機關申請疫苗上市。

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