新冠疫苗英國大廠叫停 醫師：暫時不必太悲觀

原本被認為是全球領先疫苗之一的英國阿斯特捷利康藥廠和牛津大學合作的腺病毒疫苗，目前已經進入第三期臨床試驗，但是卻突然宣布因為安全的顧慮而暫停，前台大感染科醫師孔祥琪表示，研判應該是受試者發生嚴重不良反應，但是從目前國外的資料看起來，還沒有辦法證明與疫苗有關。

今天不少媒體都報導了這項消息，由於可能將影響疫苗上市時間，關係到全世界在疫情之後的恢復，馬上引發關注。

孔祥琪表示，媒體報導受試者發生嚴重不良反應，但是報導當中，並未表示不良反應到底是什麼，而過去醫界認為的不良反應包括：

1.死亡。

2.危及生命。

3.造成永久性殘疾。

4.胎嬰兒先天性畸形。

5.導致病人住院或延長病人住院時間。

6.其他可能導致永久性傷害需做處置者。

他表示，嚴重不良事件不一定和疫苗有因果關係，如果判斷有合理之因果關係者，那叫做嚴重藥物不良反應（SAR，serious adverse reaction）。Event和reaction不一樣，event是事件，還不一定是實驗藥物引起。但如果說reaction，就是比較確認和藥物的因果關係了。

他指出，目前歐美新聞媒體寫的很亂，不確定應該是哪一個。但猜測目前應該是嚴重不良事件（SAE），尚未釐清和疫苗的關係。因為這是個雙盲的臨床試驗，不管受試者，參與醫師和廠商應該都不知道受試者是實驗組還是對照組。

他表示，目前的情況只是暫停，未來如果確定與疫苗有關，才可能會停止整個計劃，所以目前看起來還不必太緊張。

而醫界對於疫苗的上市，有人抱持悲觀的態度，指出之前俄羅斯總統普丁的女兒注射的疫苗也傳出不良反應，未來疫苗如果沒有確定其安全性就緊急上市，「可能不怕死的人才會去打」。