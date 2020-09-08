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香港11日起放寬防疫措施 餐飲處所可4人一桌

中央社 / 台北8日電
港府宣布放寬防疫措施，自11日凌晨起生效，至17日，為期7天。 中國新聞社
港府宣布放寬防疫措施，自11日凌晨起生效，至17日，為期7天。 中國新聞社

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例逐日減少，香港政府今天宣布放寬防疫措施，11日開始，公共場所「限聚令」由2人放寬至4人，餐飲處所可4人一桌。

綜合官方香港電台等媒體報導，港府宣布放寬防疫措施，自11日凌晨起生效，至17日，為期7天。

至於在公共交通工具或公共場所配戴口罩的規定則繼續生效。

香港食物及衛生局局長陳肇始表示，這次是第三階段的放寬措施，希望能夠有序及有系統地重啟經濟和社交活動。

她並說，只要疫情沒有急劇逆轉，預計將展開第四階段放寬措施，包括重開泳池、卡拉OK和夜總會等。

陳肇始說，香港社會目前仍有隱形傳播鏈，普及社區檢測計畫尤其重要。截至今天中午，已有122.1萬人在網上登記檢測，並有93.2萬個檢測結果上傳至官方電腦系統。

香港疫情逐漸受控，昨天新增11人感染2019冠狀病毒疾病，至今已累計4889例確診。

新冠肺炎 COVID-19

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