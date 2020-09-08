華郵：川普非常在意疫苗進度 全為連任考量

政府官員透露，川普總統目前非常在意新冠肺炎疫苗的研發進度，其他事情對他而言都無足輕重。

華盛頓郵報報導，川普要求衛生官員加速疫苗研製日程，呼籲各單位在年底前配給疫苗；川普最近更告訴顧問及幕僚，疫苗可能在11月1日前，即大選投票前兩天配發。

報導指出，川普希望盡快普及疫苗，是因為這攸關他能否順利連任，試圖扭轉選民對他處理疫情不力的看法。

「我們持續追蹤，希望在年底，甚至11月1日配送疫苗。」川普4日在記者會上說：「我們認為，我們或許能在10月取得。」

川普一再許下類似承諾，並對聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和國家衛生總署(NIH)的官員及科學家施壓；川普的部分幕僚已用「川普時間」，來指稱疫苗配送時間。

許多幕僚表示，川普連任的關鍵是在未來兩個月推出疫苗、展現快速有效的疫苗成果，或是扭轉經濟不景氣。

不過，民主黨策士則說，宣布疫苗成功研發出來，將有利川普選情，但不太可能成為扭轉乾坤的關鍵。

FDA是否應動用緊急使用授權(EUA)，為疫苗上市排除障礙，引起各界討論，部分科學界專家認為這樣做很危險。

多位公衛官員表示，疫苗可能在年底前普及，但專家的說法與川普信誓旦旦、一再保證的說法不同；白宮官員則謹慎地拒絕透露明確的疫苗普及日期，

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)曾表示：「疫苗最可能對公眾普及是在11、12月或明年初」，「不太可能，但有機會」在10月決定疫苗是否安全且有效。

民主黨總統候選人白登日前譴責川普「將政治考量置於人民安全與福祉之前的策略」，並預測川普將在選舉日前宣布有疫苗，而且會天花亂墜地大肆宣傳。

白登發言人貝茨(Andrew Bates)說，白登也想要疫苗快速普及，但前提是安全。