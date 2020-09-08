川普：安全且有效的疫苗 10月就可能完成
川普總統7日表示，「非常安全且有效」的新冠肺炎疫苗下個月可能就會準備好，要求民主黨正副總統候選人白登與賀錦麗「立刻為魯莽的反疫苗措辭」道歉；白登說如果疫苗安全可靠，他「明天」就會施打，駁斥川普指稱他反對疫苗的說法。
「我們做了很棒的工作，且以此前未有的速度完成。」川普在白宮表示，疫苗「研發可能耗時兩、三年，我們在非常短的時間內完成，可能就在10月；疫苗會非常安全且有效，很快就會配送，你會收到大驚喜。」
聯邦疾病防治中心(CDC)兩周前告訴50州和許多大城市的領導人，準備最快於11月1日開始配送疫苗。
賀錦麗7日告訴「有線電視新聞網」(CNN)，她對川普與疫苗有關的任何說法，抱持懷疑態度。
「我不相信川普。」賀錦麗說，「需要可靠的消息來源，說明疫苗的效度和信度，我不會相信他說的話。」
川普對此非常不滿並表示，白登與賀錦麗散播「假言論」，「侵害科學」且阻礙「這個很棒的疫苗」。
「白登與他非常自由派的搭擋，是國會最自由派的人，也不是有能力的人；在我看來，會毀了這個國家和政府。」川普要求白登與賀錦麗，「必須立刻為魯莽的反疫苗措辭道歉。」
白登則表示，疫苗安全與否，將會聽從專家建議。
哥倫比亞廣播公司(CBS News)發布的推特影片顯示，白登告訴記者：「他曾說過許多不實內容，我擔心，如果我們真的研發出很棒的疫苗，人們也不願接種。」
但白登強調，需要疫苗的急迫性，即使代價是會賠上他的總統理想。
「如果我明日可以取得疫苗，我會接種；即便要付敗選代價，我也會做。」白登在賓州蘭卡斯特(Lancaster)的競選活動期間說：「我們需要疫苗，現在就需要。」
白登7日在「產業工會聯合會」(Congress of Industrial Organizations)與「美國勞工聯合會」(American Federation of Labor)成員舉行的視訊會議上說：「我被問到，如果總統宣布，明日我們就有疫苗，你會接種嗎？」
「除非其他專家，經檢驗後明確表示可以，唯有全面調查後才行。」白登說，「到目前為止，他(川普)告訴我們的都不是真的。」
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