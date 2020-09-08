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歐洲疫情進入第2波 西班牙、英法病例暴增

世界日報 / 編譯林育正／綜合7日電
新冠肺炎疫情在西班牙捲土重來，確診案例再度增加，讓醫界和政界擔心將面對第二波疫情。圖為比爾布市家長把孩子送入學校。路透
新冠肺炎疫情在西班牙捲土重來，確診案例再度增加，讓醫界和政界擔心將面對第二波疫情。圖為比爾布市家長把孩子送入學校。路透

新冠肺炎確診人數近期在西班牙、法國和英國都呈現增加趨勢，讓醫界和政界都非常擔心，即將面對第二波疫情。

法國在4日有8975人確診，打破疫情初期3月31日7578人的單日紀錄；英國也出現5月以來最多的單日近3000例；西班牙3日更有近9000例。

然而，法國確診案例的暴增，尚未導致大量病患住院或死亡；而這些數據，為政界用來評斷是否持續重啟學校和商業活動的指標。不過目前在法國，僅有不到500名病患住進加護病房，與高峰期的8000人有段距離。

歐洲的公衛官員表示近期的確診數上升，來自於檢測能量的提升；法國目前就在全國各地實施快篩，發現更多確診病患，其中許多為年輕、無症狀，或是症狀輕微的患者。

巴黎市政廳前就設置帳篷提供免費檢測，一天能檢測700人，大部分都是年輕人前來受檢；30歲廣告公司公關經理費魯茲‧哈薩姆(Feyrouz Hassam)因同事確診，被上司要求接受檢查。而她的友人亞蓮‧賈柏( Alain Jaber)也因為「簡單方便」一起檢測，卻發現兩人都確診。

不過兩人對病情並不太擔心，哈薩姆說：「我們已在第二波疫情之中了，我們有責任保持警覺，但我不覺得第二波會非常嚴重，希望不會。」

雖然法國近期強制在公共場所必須戴口罩，但衛生部長維宏(Olivier Veran)和歐洲其他官員警告，隨著確診人數增加，住院和死亡人數增加，可能是遲早的事。

不過法國健康與醫學研究中心流行病學家圖比亞納(Laurent Toubiana)則說：「死亡人數沒有上升，不過民眾卻陷入恐慌，但這並不反映現況。」

「其他國家和在歐洲，曾出現確診年輕人增加，再擴散到全民的例子。」英國衛生大臣漢卡克(Matt Hancock)說：「所以接下來，必須防止家中的祖父母被感染，絕不能出現年初的慘況。」

新冠肺炎 COVID-19

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