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全美新冠確診629萬例、近19萬人死亡 3州死亡數創新高

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合7日電
根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)，截至7日晚間，全球新冠肺炎確診2724萬6686例，死亡89萬687人，美國確診629萬9169例，死亡18萬9166人。 路透社
根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)，截至7日晚間，全球新冠肺炎確診2724萬6686例，死亡89萬687人，美國確診629萬9169例，死亡18萬9166人。 路透社

美國多州州長警告，新冠肺炎蔓延之際，今年勞工節(Labor Day)可能是生死之別；過去一周，肯塔基州、密蘇里州和北達科他州新冠死亡人數創新高，佛州7日回報新冠肺炎新增確診創6月15日以來單日新低。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)，截至7日晚間，全球新冠肺炎確診2724萬6686例，死亡89萬687人，美國確診629萬9169例，死亡18萬9166人。

佛州新冠肺炎確診6日新增1838例，創下6月15日以來單日新低，陽性檢測率也連兩天低於5%；佛州夏季曾經多次每日確診新冠肺炎超過1萬例，目前雖已大幅降低，但公衛官員持續觀察，勞工節周末是否會跟國慶長假結束一樣，結束隔周出現一波新增病例高峰。

根據佛州衛生廳最新數據，佛州新冠肺炎6日新增死亡22人，將過去一周單日平均死亡拉低至99人，這也是7月16日以來平均新低；佛州醫院現有3160名新冠病患。

根據約翰霍普金斯大學5日晚間數據，肯塔基州、密蘇里州和北達科他州過去一周死亡人數創新高。

肯塔基州民主黨州長貝希爾(Andy Beshear)6日表示：「我們正面臨生命的挑戰，一定要做得更好。」肯塔基州連續第二周新冠肺炎新增確診創新高。

根據貝希爾辦公室發布的新聞稿，肯塔基州近20%新冠肺炎新增患者為18歲以下青少年或孩童；該州6日回報新增291例確診中，有52例不滿18歲，年紀最小的病患僅一個月大，無新增死亡病例。

貝希爾將病例減少僅是因為正值假期，他呼籲肯塔基州民聚會勿超過十人、戴口罩並繼續保持社交距離。

喬治亞州新冠死亡破6000例，該州共和黨州長坎普(Brian Kemp)也呼籲民眾注意防疫措施，「警慎對抗新冠肺炎，我們才能繼續捍衛喬治亞州的人民與薪水！」

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