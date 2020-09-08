印度確診成全球第2高 防疫、經濟陷兩難

根據約翰霍普金斯大學統計，印度7日擠下巴西成為全球新冠肺炎確診數第二多國家，僅次於美國；印度經濟因疫情遭受嚴重打擊，如今面臨解除封鎖恢復經濟活動和疫情升溫的兩難。

印度7日通報，過去24小時新增9萬802例，累計逾420萬例，死亡數也新增1000多例。

美聯社報導，擁有14億人的世界人口第二大國印度，近一個月來每天新增病例都是全球最多；過去一個月印度新增病例超過200萬起，且病毒開始在較小城鎮與村莊中傳播，但印度政府仍持續鬆綁防疫限制，試圖重振經濟。

新德里地鐵系統關閉五個多月後7日恢復營運，但通勤的人很少，車站空無一人。

乘客必須通過體溫檢測門確保沒有發燒，且須戴口罩並保持社交距離，進站前還要用乾洗手消毒。

新德里街道也恢復往日喧囂，人們再次湧向市場，城內酒吧將在9日重新開業。

印度經濟上季萎縮近24%，衰退幅度超過其他主要國家，政府因此亟欲提振經濟。

印度經濟困境可追溯到2016年廢鈔政策，以及隔年匆促推出的商品與服務稅；3月24日開始的嚴格防疫封鎖，進一步加劇此困境。

雖然病例數激增，但印度除高風險地區外的大多數地區已經開放。

對此當局表示，他們別無選擇；衛生部高官布山上周說：「雖然生命很重要，但生計同樣重要。」

印度近六成病例來自安德拉省、泰米爾納德省、卡納塔卡省、馬哈拉施特拉省及人口最多的北方省，其中以馬哈拉施特拉確診逾90萬人最高且病故數也最多，超過2萬6600人。

疫情爆發初期，新德里地區透過積極普篩似乎控制住疫情，但在逐漸解封後，染疫與病故數出現激增情形。專家也擔心，新德里地鐵重新開放將使疫情進一步惡化。