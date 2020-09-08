英國民眾輕忽疫情 專家憂秋冬大爆發

「如果英國人繼續輕忽疫情，未來幾個月恐迎來更猛烈的疫情爆發潮！」英國副首席醫療官范-塔姆近日警告，英國民眾在夏天輕忽疫情造成悲劇，接下來秋冬將至，如果民眾仍不遵守防疫守則，恐導致更大規模的疫情爆發。WHO近日也向世界警告，各國需要準備面對下一波大流行。

英民眾不可輕忽疫情

根據《英國廣播公司》報導，范-塔姆警告英國民眾在夏日面對疫情時「太過鬆懈」，面對新冠肺炎必須要嚴陣以待，否則英國疫情將會在未來幾個月內升溫，而且現階段年輕族群的感染率比老年人更高，周邊國家法國與西班牙近日在解封後疫情回升，西班牙更成為歐洲第一個突破50萬人確診的國家，在在都是警訊。

英國目前超過35萬人確診、4萬人死亡，相較其它疫情嚴重的國家，英國的死亡率特別高約11.8%〈美國的死亡率約3%、墨西哥約10%），英國在7日宣布新增2988例確診，是5月22日以來的新高，因此外出的規定再度緊縮。范-塔姆也趕緊呼籲民眾遵守防疫守則，新冠肺炎的威脅仍持續中。

《BBC》分析，英國的篩檢目前仍侷限於醫院，社區中確診卻未就醫的案例不在少數，而感染族群慢慢從老年人轉移至17至21歲的年輕人，年輕人活動範圍廣，感染恐擴散、更難追蹤。

各國需超前佈署

《WHO》也提到，秘書長譚德塞在近日開會時強調，各國要為接下來的大流行做好準備，無論是持續改善公衛環境、基礎設施，或是相關的科學研究。他以義大利為例，雖然剛開始疫情嚴重蔓延，不過透過政府與民眾的努力，才逐漸控制住疫情。

譚德塞指出，蒙古、模里西斯、烏拉圭等國家因為反應果決，快速關閉邊界、執行防疫措施，即使人口密度高，疫情也不會因此擴散，烏拉圭更是飽受疫情影響的南美洲國家中的亮點，這都是因為具有韌性、應變能力的健保體系，因此他呼籲各國及早仿效日本、紐西蘭的積極防疫政策（他並未提到台灣）。

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