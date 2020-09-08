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陳薇：中製疫苗 全覆蓋已變異病毒

世界日報 / 中國新聞組／北京8日電
中國「人民英雄」國家榮譽稱號獲得者、中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇表示，在全世界的新冠疫苗研發上，中國毫無疑問是處於「第一方陣」。 新華社
中國「人民英雄」國家榮譽稱號獲得者、中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇表示，在全世界的新冠疫苗研發上，中國毫無疑問是處於「第一方陣」。 新華社

中國「人民英雄」國家榮譽稱號獲得者、中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇表示，在全世界的新冠疫苗研發上，中國毫無疑問是處於「第一方陣」。而從目前的數據分析來看，重組新冠疫苗對已經發生變異的新冠病毒能夠完全覆蓋。她也透露，從目前的試驗數據來看，3月份進行一期臨床試驗時產生的抗體，到目前仍然有效。

香港文匯報報導，陳薇表示，一般來說，一款疫苗研發要經過三期臨床試驗，試驗結果達到相關要求後再開始準備大規模生產。但中國的重組新冠疫苗從一期臨床試驗時就開始進行大規模量產的準備。從目前來看，年產3億的目標是可以實現的，我們正在努力擴大產能。三期試驗結果出來之後，我們的產能也會同步跟上，作好隨時向民眾大規模接種的技術準備，爭取無縫對接。

陳薇表示，優先接種疫苗的是跟新冠病毒直接接觸或具有密切接觸可能性的群體，比如跟防疫密切相關的特別是一線醫護人員、病毒相關研究人員、海關一線工作人員等。另外，有基礎性疾病的人群也是我們重點關注的對象。還有一些自己有接種意願的人。

報導指出，至於如果病毒發生變異，疫苗是否會失效的問題，陳薇說，「我們是一個基因工程疫苗，就是找到最有用那一段基因，把它做成疫苗。從目前的數據分析來看，我們選的這一段基因產生變化的幾率非常低。截至目前，我們的重組新冠疫苗對已經發生變異的新冠病毒能夠完全覆蓋。」「此外，由於我們是基因工程的疫苗，一旦產生變異、影響保護效果的時候，我們可以用現在的疫苗作為基礎免疫，很快做一個針對性更強的疫苗對它進行加強免疫，就像是給軟件升級打補丁一樣。」

陳薇認問，在全世界新冠疫苗研發上，中國的位置毫無疑問是處於「第一方陣」。目前在世組織公布的已經進入三期臨床試驗的疫苗當中，中國占了一半以上，「這個數據已經非常能夠說明問題」。

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