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港普篩檢出16例確診 將研議是否再延長計畫

中央社 / 台北8日電
截至今天上午，香港已有120萬人參加COVID-19的全民檢測。 中國新聞社
截至今天上午，香港已有120萬人參加COVID-19的全民檢測。 中國新聞社

截至今天上午，香港已有120萬人參加COVID-19的全民檢測。香港特首林鄭月娥說，目前藉此找到了16名確診者，指計畫能更全面檢視香港的感染狀況，而政府會盡快決定是否再延長計畫時間。

負責香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19）普及社區檢測計畫（普篩）的港府公務員事務局長聶德權今天上午接受香港電台節目訪問時指出，截至今早8時30分，共有120.2萬人接受採樣檢測。

林鄭月娥今天上午在行政會議前的記者會上指出，目前透過全民檢測計畫共檢出16名確診者，「比例非常低」。

另外，她指出民眾未經預約就前往檢測的比率升高，由一開始的18%，到7日已增至26%，未來港府會預留更多空間和能力，鼓勵民眾毋需登記便前往檢測。

目前約有1500人重複登記檢測。林鄭月娥認為，或許是相關人士初檢過後，認為自己接觸過感染群體，或聽到相關感染消息，因而再次受檢，人數占比不多，港府不認為是濫用。

她也表示，會盡快公布是否再延長計畫，但強調最多延長3日，整個計畫不會超過14日。

港府1日起在全港18區推動COVID-19的普及社區檢測計畫，原訂實施至7日，之後再決定延長至11日。港府日前指出，本次檢測計畫的費用由北京中央支出；而北京也派出上百名「內地核酸檢測支援隊」成員赴港。

新冠肺炎 COVID-19

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