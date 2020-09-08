中國生物研製新冠疫苗 已有數十萬人次接種

中國生物技術公司昨天表示，該公司研發的兩款2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，迄今已有數十萬人次接種，無明顯不良反應案例，無一人感染，預估抗體至少可維持1至3年。

隸屬中國中央企業「中國醫藥集團」的中國生物，7日透過微信公眾號發文作以上表示。

陸媒財新網報導，中國生物4日披露，經中國國家藥監局批准，該公司武漢生物製品研究所、北京生物製品研究所研發的COVID-19滅活疫苗分別於6月30日、7月23日納入中國COVID-19疫苗緊急使用，目前已有數十萬人次接種。

中國生物7日稱，中國批准3支疫苗緊急使用，中國生物就占了其中的兩支，目前也是緊急使用接種量最大、人數最多，已有數十萬人次接種，且無明顯不良反應案例，無一人感染，證明疫苗的有效性。

中國生物總法律顧問周頌表示，COVID-19滅活疫苗一共需要接種兩劑，間隔2至4週，接種完第一劑以後，研究顯示，7天開始普遍產生抗體；接種完第二劑28天以後，中和抗體陽性率均達百分之百。也就是說，按照規範接種兩劑疫苗28天後，所有人都產生足以抵抗病毒的抗體。

至於接種疫苗後能防護多久？中國生物指出，最早打疫苗的人到現在已有5、6個月的時間，他們不斷抽血監測抗體數值，目前都還處於抗體峰值的穩定期，沒有下降。再從動物實驗、病毒特性以及相同或類似疫苗的技術路線來看，保護1至3年以上應該是沒有問題的。

中國生物並稱，曾把北京新發地批發市場、俄羅斯、英國、奧地利和美國的病毒株，用滅活疫苗來做交叉中和試驗，結果顯示均能百分百中和，因此疫苗應對COVID-19病毒變異是沒有問題的。

據發布，中國生物的滅活疫苗預計最快今年年底上市，可年產3億劑，未來擴大產能後可達到年產8至10億劑，預估一年可為4至5億人接種疫苗。