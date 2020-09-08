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香港大圍工廈爆疫 增5確診 6天9染疫

世界日報 / 香港新聞組／香港8日電
香港昨日新增11宗新冠肺炎確診個案，當中10宗是本土個案，半數由普及社區檢測發現，四宗無源頭。 中國新聞社
香港昨日新增11宗新冠肺炎確診個案，當中10宗是本土個案，半數由普及社區檢測發現，四宗無源頭。 中國新聞社

香港昨日新增11宗新冠肺炎確診個案，當中10宗是本土個案，半數由普及社區檢測發現，四宗無源頭。大圍工廈「交通城大廈」爆疫，單日多5人確診，6天內累計9人染疫。工廈6樓是「重災區」，同層有4戶中招，其餘8戶及地下管理處共30多人需隔離檢疫。生防護中心初步調查發現，有確診者工作時無戴口罩，相信人傳人是主要傳播途徑。

昨增10本土個案 半數普篩發現

大公報報導，大圍交通城群組昨日確診的50歲男患者是經3日參加普檢計畫發現。他與早前確診的61歲男汽車維修員同在大廈六樓工作，兩人曾於上月25或26日交談。該大廈六樓共有12戶商戶，至今累計4戶有確診者，其餘8戶共20多人被列為密切接觸者，須接受隔離檢疫，生防護中心亦會向整幢大廈所有商戶派發檢疫樽。

據報導，除6樓租戶外，地下管理處亦有多人染疫。昨日確診的59歲男子是早前確診64歲保安員的緊密接觸者，同在地下管理處工作；患者兩名家人亦染疫，涉及一名25歲男子和一名54歲女子，兩人在8月31日至9月1日出現咳嗽等症狀，送院後確診。

管理處另一64歲男子亦是64歲保安員的密切接觸者，早前被送往檢疫中心採樣，昨日亦確診，但他沒有出現病徵。該名64歲保安員的46歲太太也是在之前確診，目前地下管理處六人染疫。

報導稱，中心在調查期間發現，日前確診、在九龍城衙前塱道做冷氣、水電工程的60歲男子，曾於8月中至尾到過該大廈的貨倉短暫取貨，亦被計入該群組。

生署生防護中心傳染病處主任張竹君表示，交通城大廈屬小型爆發，涉及家庭群組及同層職員染疫，初步相信該群組與環境污染無關。她說，很多確診個案都是與患者沒有戴口罩有關，因64歲保安員和50歲同層職員都記得曾與群組的首例染疫人士聊天，估計主要傳播途徑是人傳人。

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