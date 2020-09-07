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疫情藏黑數！墨西哥3到8月「超額死亡」12.2萬人

世界日報 / 編譯中心／綜合6日電

美國約翰霍普金斯大學統計數字，截至6日晚，全球至少2698萬731人確診新冠肺炎、至少88萬1314人不治。墨西哥衛生部6日在超額死亡率報告中表示，今年3月中旬到8月1日，墨國在新冠肺炎疫情期間記錄到的死亡人數，比原先預期多出12萬2765人，代表實際染疫死亡病例恐怕還要更高。

印度日增9萬例 全球單日新高

印度6日新增9萬632例確診，創下全球單日新增病例最高紀錄，累計超過410萬例，料將在7日超越巴西成為全球病例第二多的國家，僅次於美國。此外，印度6日新增1065人病故，累計7萬626人病故。

英增近3000例 5月來新高

英國最近幾周每日新增確診開始出現攀升趨勢，6日新增2988例確診，是5月以來的單日新高紀錄，新增病例中大多數是年輕人。法國衛生當局6日通報，新增7071例確診。路透報導，法國4日新增8975例確診，創下爆發疫情以來的單日新高紀錄。

墨爾本將延長封鎖措施兩周

澳洲第二大城墨爾本市所在的維多利亞州，州長安德魯斯6日宣布，墨爾本封鎖措施將再延長兩周到9月28日。他說，新增確診數雖然下滑，但仍不足以阻止另一波疫情爆發。

泰國重啟普吉島觀光恐延期

泰國研擬重新迎回國際觀光客，預計10月開放普吉島做為試點，但泰國9月3日有一名近期無出國史的男子確診感染新冠肺炎，終結泰國100天無本土病例的紀錄，泰國當局正在追蹤和男子有過接觸的600多人，目前尚未傳出有人確診。

泰國觀光局長育他薩表示，泰國準備重啟觀光的「普吉模式」有可能延宕。

新冠肺炎 COVID-19

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圖表看疫情／台灣新增1例境外移入 20多歲男自尼泊爾返台發病確診

中央流行疫情指揮中心7日公布國內新增1例境外移入COVID-19（新冠肺炎）病例，為本國籍20多歲男性列為案494，今年2月至尼泊爾參加宗教活動，9月3日與友人一同返國。印度確診數逾420萬人，超過巴西的413萬人，疫情嚴重程度僅次於美國。

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