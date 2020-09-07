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自認拉拔張菲兄弟 恆述「要弟弟財產的一成不為過」

穩固防疫成效 首爾續限夜生活

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

南韓上週末稍微減緩疫情增長速度，首爾代市長徐政協仍決定延長首爾地區的夜生活禁令，韓劇中常見的街邊小吃攤、近乎全日無休的咖啡廳營業將繼續受限。為求穩定防疫成效，社交限制延長到本週末，包含晚上9點後小吃攤全面收攤、咖啡廳與連鎖烘焙店都只能外送、速食業也得重調營業時間，預估38萬家餐飲業遭到重創。

首爾夜生活繼續受限

根據《路透社》報導，南韓疫情在8月中旬爆發第2波失控潮，隨後全面升級的第2階段防疫措施雖然嚴苛，但確實有減緩疫情增長的速度，週末單日新確診數逐步降低，但首爾代市長徐正協認為，還不到能穩定的程度，雖然不會提升社交限制的等級，但會延長本次的首爾社交禁令一週（到9月13日）。

徐正協口中的禁令，對於慣於夜生活的首爾人來說相當嚴苛，作為美食聚集地的首爾，晚間街道周邊的室外小吃攤、燒酒熱炒店、甚至到室內餐酒館，晚上9點之後都不准客人現場用餐，韓國人相當愛喝的咖啡也受限，連鎖咖啡廳、麵包烘焙店均不能內用，只能做外帶或外送，至於速食餐廳也躲不掉，本就主打24小時用餐的連鎖速食業只能儘速調整銷售模式。

連鎖咖啡業受重創

據《韓國聯合通訊社》報導，社交禁令讓上述餐飲業苦不堪言，大型連鎖咖啡店Ediya Coffee員工就表示，雖然南韓各大連鎖咖啡品牌都有提供外送，但最大收入來源還是仰賴實體店面的內用客人。

除了餐飲業，南韓也將暫停室內運動設施營業，例如深受民眾熱愛的健身中心與撞球館，至於補教業也只能採取線上授課。據該報導統計，本次的首爾延長社交禁令將影響38萬家餐飲業、6.3萬家補習班、2.8萬家室內設施行號。

雖然嚴苛，但對南韓來說是不得不做的方針，否則一旦疫情失控，全面調高到第3階段社交限制，連學校、體育賽事、公共設施都將停止運作。

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