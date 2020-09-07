FDA贊助 新冠抗原檢測上市15分鐘內→取得口腔拭子檢測

加州聖地牙哥Quidel公司獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)贊助研發新冠病毒抗原檢測(antigen test)，15分鐘內就能取得口腔拭子檢測結果，且以每份不到20元的價格分發120萬劑給養老院使用；國家衛生總署(NIH)如今允許Quidel擴大產量，每年研製1億4000萬劑。

隨著秋季疫情逼近，政府努力支持研發與配送各項檢測工具，盼遏止病毒擴散。

NIH月初表示，將從25億元的支持檢測刺激法案中，提供九家企業1億2330萬元研發檢測試劑；這讓NIH贊助的企業增至16間，共挹注3億7200萬元。

NIH贊助1.2億供9企業研發試劑

NIH的目標是支持生產大量檢測，並讓檢測更普及，操作甚至如居家懷孕檢測般簡單，但上市前必須符合當局標準。

NIH局長柯林斯(Francis S. Collins)說：「這是很棒的競賽。」

即便政府協助推廣新檢測，行政部門的訊息仍有所矛盾，例如需要幾種、幾次檢測。

川普總統向來反對檢測，抱怨這樣推高確診病例數量，且無明確的全國行防疫措施，讓大眾困惑，公衛官員和藥廠高層也感到挫折。

檢測普及有助減輕實驗室的負擔，當局沒有頒布一致的檢測標準，讓各機關、學校和企業自行訂定檢測計畫。

越來越多企業，從30人的蔬菜湯小企業Soupergirl到全球化經銷商亞馬遜(Amazon)都自主為員工篩檢。

美國職籃(NBA)請耶魯大學(Yale University)的科學家，協助球員以唾液檢測新冠病毒。

FDA上月緊急授權耶魯每劑不到10元的檢測，負責該計畫的助理研究科學家安妮‧懷利(Anne Wyllie)說，已有超過200間實驗室與耶魯聯繫。

衛生部(HHS)助理部長吉羅爾(Brett Giroir)等川普政府官員表示，希望各州因應各地獨特的需求，研發所需要的檢測方法，而非由聯邦統一規範。

NIH負責研發檢測計畫的史登伯格(Bruce J. Tromberg)引述「洛克菲勒基金會」(Rockefeller Foundation)的研究估計，美國每天需要檢測約600萬人， 少了聯邦協助，企業最理想也只可能在年底前製造出半數的量。